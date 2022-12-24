На США обрушился «циклон-бомба» с арктическими ветрами и морозами под минус 45

Самый сильный удар шторма должен прийтись на центральную и северо-восточную части США, но морозы уже добрались даже до южного штата Техас, где на улицах остаются множество нелегальных мигрантов, попавших в Соединенные Штаты через мексиканскую границу. Благотворительные организации помогают искать для них убежище.

От Канады до Мексики

Во вторник холодная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. Синоптики ожидают, что в пятницу шторм превратится в так называемый взрывной циклон (он же «циклон-бомба») - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, а атмосферное давление стремительно падает.

Циклон принесет с собой сильные метели, особенно в восточной части страны, предупреждает NWS, а мощность снегопадов может достигнуть 1,25 см в час.

«Это не как снежный день из вашего детства, это серьезно», - сказал в четверг президент США Джо Байден.

Грядущее Рождество может стать самым холодным в стране за последние три десятилетия, считают синоптики.

В четверг вечером температура уже опустилась ниже нуля на юге Техаса. Ожидается, что холодная ветреная погода распространится вплоть до мексиканской границы, и ночные морозы могут ждать даже Флориду.

Раз в несколько десятилетий