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Отпуск по наследству: Европейский суд принял важное решение, которое касается всех работающих людей

Лийна Лакс
Отпуск по наследству: Европейский суд принял важное решение, которое касается всех работающих людей
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Пляж Нарва-Йыэсуу.
Пляж Нарва-Йыэсуу. Фото: Konstantin Sednev

Европейский суд постановил, что дни отпуска просто так не сгорают, а также их можно передавать по наследству. Правда, для этого должно быть выполнено одно условие.

Неиспользованный отпуск сгорает через некоторое время или нет? Хотя отпуск часто ограничивается одним годом плюс дополнительным временем, в течение которого можно взять отпуск в следующем году, решение Европейского суда внесло ясность в этот вопрос.

А именно, суд постановил, что отпускные дни предыдущего года не могут просто сгореть в следующем году. Они могут сгореть только в том случае, если работодатель может представить доказательства того, что он предупредил работника о неизбежности потери дней отпуска и отправлял работника в отпуск, но последний отказался от этого. При отсутствии доказательств отпуск не может быть аннулирован и будет перенесен на следующие периоды.

Причина, по которой Европейский суд рассмотрел этот вопрос, заключается в следующем:

В Германии сотрудник работал в одной компании с 1996 по 2017 год. При прекращении трудовых отношений работник потребовал от работодателя компенсацию за неиспользование отпуска в период 2013-2017 гг. Всего таких дней отпуска накопилось 101. Европейский суд указал, что если работник не смог взять отпуск, работодатель несправедливо урезал доход за счет работника, в связи с чем суд решил, что работодатель должен своевременно уведомить работника о возможном истечении отпускных дней, чтобы у работника была возможность и их взять.

Кроме того, Европейский суд постановил, что отпускные дни, а именно полученные за них деньги, могут передаваться по наследству. Если работник умирает и у него есть неиспользованные дни отпуска, отпускные должны быть выплачены наследникам.

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