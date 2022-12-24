Отпуск по наследству: Европейский суд принял важное решение, которое касается всех работающих людей

Неиспользованный отпуск сгорает через некоторое время или нет? Хотя отпуск часто ограничивается одним годом плюс дополнительным временем, в течение которого можно взять отпуск в следующем году, решение Европейского суда внесло ясность в этот вопрос.

А именно, суд постановил, что отпускные дни предыдущего года не могут просто сгореть в следующем году. Они могут сгореть только в том случае, если работодатель может представить доказательства того, что он предупредил работника о неизбежности потери дней отпуска и отправлял работника в отпуск, но последний отказался от этого. При отсутствии доказательств отпуск не может быть аннулирован и будет перенесен на следующие периоды.

Причина, по которой Европейский суд рассмотрел этот вопрос, заключается в следующем:

В Германии сотрудник работал в одной компании с 1996 по 2017 год. При прекращении трудовых отношений работник потребовал от работодателя компенсацию за неиспользование отпуска в период 2013-2017 гг. Всего таких дней отпуска накопилось 101. Европейский суд указал, что если работник не смог взять отпуск, работодатель несправедливо урезал доход за счет работника, в связи с чем суд решил, что работодатель должен своевременно уведомить работника о возможном истечении отпускных дней, чтобы у работника была возможность и их взять.