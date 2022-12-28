Читательница Rus.Postimees Валентина, прибывшая в одну из таллиннских больниц, чтобы забрать своего пожилого знакомого, 84-летнего Виктора, была рассержена, увидев его, якобы подготовленного к выписке, лишь в носках и в памперсе. Неужели предполагалось, что в декабре, который в этом году выдался особенно морозным, старик будет добираться до дома без штанов? Как получилось, что никого не предупредили, что одежда Виктора пришла в негодность?
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До дома в одних носках и памперсе? Вид пациента, подготовленного к выписке, шокировал близких
До дома в одних носках и памперсе? Вид пациента, подготовленного к выписке, шокировал близких
По словам Валентины, у пожилой пары, которая попросила ее о помощи, никого из близких нет. Много лет они практически не выходят из квартиры, врачей не посещают. Хорошо, что иногда к ним заглядывает медсестра: меряет давление и сахар, берет анализы. Так и коротают они время, поддерживая друг друга.
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