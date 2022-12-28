До дома в одних носках и памперсе? Вид пациента, подготовленного к выписке, шокировал близких

По словам Валентины, у пожилой пары, которая попросила ее о помощи, никого из близких нет. Много лет они практически не выходят из квартиры, врачей не посещают. Хорошо, что иногда к ним заглядывает медсестра: меряет давление и сахар, берет анализы. Так и коротают они время, поддерживая друг друга.

«Но случаются и обострения болезней, да такие, что самим не справиться. Приходится вызывать скорую помощь. Несколько лет назад было такое, – вспоминает Валентина. – Деда забрали в больницу, взяли анализы, нашли причину сильных болей – камни, не скажу точно, то ли в мочевом пузыре, то ли в почках. Капельницы прокапали, боль уменьшили и благополучно отправили домой. Оперировать отказались под предлогом COVID-19. Мол, позже, как уладится дело с пандемией. Так дед и тянул эти годы с постоянными болями, заглушая их таблетками».