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До дома в одних носках и памперсе? Вид пациента, подготовленного к выписке, шокировал близких

Ольга Лебедева
До дома в одних носках и памперсе? Вид пациента, подготовленного к выписке, шокировал близких
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Человек в инвалидном кресле. Снимок иллюстративный.
Человек в инвалидном кресле. Снимок иллюстративный. Фото: ANDREY-SHA74/Shutterstock

Читательница Rus.Postimees Валентина, прибывшая в одну из таллиннских больниц, чтобы забрать своего пожилого знакомого, 84-летнего Виктора, была рассержена, увидев его, якобы подготовленного к выписке, лишь в носках и в памперсе. Неужели предполагалось, что в декабре, который в этом году выдался особенно морозным, старик будет добираться до дома без штанов? Как получилось, что никого не предупредили, что одежда Виктора пришла в негодность?

По словам Валентины, у пожилой пары, которая попросила ее о помощи, никого из близких нет. Много лет они практически не выходят из квартиры, врачей не посещают. Хорошо, что иногда к ним заглядывает медсестра: меряет давление и сахар, берет анализы. Так и коротают они время, поддерживая друг друга.

«Но случаются и обострения болезней, да такие, что самим не справиться. Приходится вызывать скорую помощь. Несколько лет назад было такое, – вспоминает Валентина. – Деда забрали в больницу, взяли анализы, нашли причину сильных болей – камни, не скажу точно, то ли в мочевом пузыре, то ли в почках. Капельницы прокапали, боль уменьшили и благополучно отправили домой. Оперировать отказались под предлогом COVID-19. Мол, позже, как уладится дело с пандемией. Так дед и тянул эти годы с постоянными болями, заглушая их таблетками».

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