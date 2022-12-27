Машины стоят более суток: очереди на пересечение эстонско-российской границы выросли также в Лухамаа и Койдула

Сообщения об очередях на погранпереходах Лухамаа и Койдула начали поступать в воскресенье, а в понедельник поступила информация, что некоторые желающие выехать в Россию стоят в автомобильной очереди более суток.

«Во время рождественских праздников на погранпереходах Лухамаа и Койдула выстроилась длинная очередь из автомобилей, водители которых хотели выехать в Россию, - сообщил оперативный руководитель Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Маргус Сассь. - Причина в том, что российская сторона очень медленно принимает автомобили».

По словам Сассья, сложно сказать, по какой причине российские пограничники снизили темп. «В настоящее время очередь автомобилей на погранпереходе Койдула стали меньше, но пересечение границы на автомобиле в Лухамаа, к сожалению, все еще может занять много времени», - добавил он во вторник утром.

Очереди на границе в Нарве

Ранее Rus.Postimees писал, что на погранпереходе в Нарве возникли аномально длинные очереди. В тематических группах в соцсетях предупредили: на машине ждать въезда в Россию придется больше суток.

Причиной такого ажиотажа на границе могут быть как три дня праздничных выходных, так и скорое закрытие погранпереход в Ивангороде: в 2023 году он будет закрыт на реконструкцию на два года. Работать он будет только для пешеходов.