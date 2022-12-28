«Полностью отрезать от источников доходов». Медведев предлагает наказания для «врагов общества» и «врагов государства»

Зампред Совбеза РФ, третий президент России в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев, после борьбы с Иблисом, взялся за живых людей. Не называя имен, высокопоставленный соратник Путина, известный как бывший преподаватель юридического факультета Петербургского госуниверситета, обрушился с критикой на тех, кто, выехав из России, позволяет себе критиковать российскую власть. Кандидат юридических наук предлагает поражать россиян в правах, не утруждаясь процедурами доказательства вины.

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», – написал Медведев в своем Telegram-канале 28 декабря.

Тех, кого с подачи Медведева объявят врагами государства, «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней».

«Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда», – категоричен Медведев.

Однако в конце очередного послания Медведев все же допускает немного либерализма.