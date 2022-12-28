Бывший президент России, который весь 2022 год старается быть брутальнее всех постояльцев Кремля вместе взятых, заявил, что россияне, которые покинули РФ и критикуют российскую власть, рискуют лишиться всех своих доходов в России, как «враги общества» и «враги государства».
«Полностью отрезать от источников доходов». Медведев предлагает наказания для «врагов общества» и «врагов государства»
Зампред Совбеза РФ, третий президент России в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев, после борьбы с Иблисом, взялся за живых людей. Не называя имен, высокопоставленный соратник Путина, известный как бывший преподаватель юридического факультета Петербургского госуниверситета, обрушился с критикой на тех, кто, выехав из России, позволяет себе критиковать российскую власть. Кандидат юридических наук предлагает поражать россиян в правах, не утруждаясь процедурами доказательства вины.
«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», – написал Медведев в своем Telegram-канале 28 декабря.
Тех, кого с подачи Медведева объявят врагами государства, «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней».
«Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда», – категоричен Медведев.
Однако в конце очередного послания Медведев все же допускает немного либерализма.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование, – не до конца закрывает Медведев согражданам дорогу к родным березкам. – Хотя лучше бы им не возвращаться».
Политолог Валерий Соловей ранее в интервью Rus.Postimees объяснял «безумную» риторику Медведева поытками стать своим для силовиков.
«Он светит отраженным светом бешеных в силовой фракции. Все его эти реплики про расстрелы иноагентов. Он хочет оказаться нужным для них. Рассчитывает оказаться нужным (улыбается). То, что у них на уме, у него на языке. Ядерные угрозы, смертная казнь. Отмены презумпции невиновности. Но этих радикалов сдерживает вождь. Он сначала взял все в работу, одобрил, но не запускает», – говорил Соловей минувшим летом.
«Медведев хочет вызвать к себе уважение и страх (в особенности страх, признак почитания и власти). Но карикатуры не бывают страшными, они могут вызывать если не смех, то жалость. Медведев пытается даже грозно шутить – но никому не смешно. Потому что не грозен. Нечего «отливать в граните». Пусты его слова, потому что за ними нет ни власти, ни воли», – накануне написал о Медведеве псковский оппозиционер Лев Шлосберг.