«Цель войны – остановить верховного властелина ада». Медведев с утра отмечает «день народного единства»

«В чем наше оружие?» – Наконец, звучит последний вопрос Медведева самому себе. Но прямого ответа про ядерное оружие этим утром из Медведева не выходит, как случалось ранее и весной, и осенью. Возможно, потому, что варианты для шантажа мира шире, чем настоящее ядерное оружие. «Оружие бывает разное», как бы намекает Медведев на недавнюю риторику Москвы про «грязную бомбу» и биологическое оружие.

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис», – знакомит непосвященных с разными вариантами именования дьявола Дмитрий Медведев, утверждая, что цель войны – жизнь.

О том, что Дмитрий Медведев может страдать алкогольной зависимостью, злые языки шепчутся уже несколько лет. С тех пор, как Медведев был отправлен в отставку с поста премьера России в 2020 году, он регулярно допускал высказывания, которые ставили в тупик даже лояльных Кремлю экспертов и аналитиков.