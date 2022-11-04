Зампредседателя российского совбеза, экс-премьер и третий президент РФ Дмитрий Медведев продолжает совершать преступления по новым статьям Уголовного кодекса РФ. Политик снова назвал войну в Украине «войной», что для остальных россиян означает тюрьму. При этом многолетний напарник Путина заявил, что цель Кремля – победа над Сатаной.
«Цель войны – остановить верховного властелина ада». Медведев с утра отмечает «день народного единства»
4 ноября в России отмечается общенациональный государственный праздник – день народного единства. Идеологи Кремля ввели его несколько лет назад в качестве замены советскому празднику – празднованию октябрьской революции 1917 года 7 ноября.
Дмитрий Медведев отмечает этот праздник с раннего утра. В 8:00 в пятницу в Telegram-канале бывшего президента и давнего помощника Путина появилась запись о новых смыслах этого праздника в условиях полномасштабной войны Кремля с Украиной. Новая «программная речь» Медведева оказалась конспектом диалога с самим собой.
«Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке 〈…〉 Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», – ответил Медведев на свой первый «за что мы воюем?», и продолжил разговаривать с самим собой.
«Кто воюет против нас?», – снова спросил себя бывший президент России. И снова ответил себе, что против военных преступников Путина борется «кучка безумных нацистов-наркоманов». Эта мысль для Медведева не нова. Свежим для праздничного утра бывшего премьера стало подозрение, что подельники Путина в этой войне Москвы «приобрели сакральную мощь».
Но мысли о священной войне на время забивают другие вопросы Медведева – Медведеву. Вопросы о страхах и одиночестве. «Где наши прежние друзья?», «Почему мы долго молчали?». Потому что пребывали в «липком сне», кается утренний Медведев.
«Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы», – возвращается к святости кровавой войны через некий эротический момент муж известной православной христианки Светланы Медведевой.
«В чем наше оружие?» – Наконец, звучит последний вопрос Медведева самому себе. Но прямого ответа про ядерное оружие этим утром из Медведева не выходит, как случалось ранее и весной, и осенью. Возможно, потому, что варианты для шантажа мира шире, чем настоящее ядерное оружие. «Оружие бывает разное», как бы намекает Медведев на недавнюю риторику Москвы про «грязную бомбу» и биологическое оружие.
«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис», – знакомит непосвященных с разными вариантами именования дьявола Дмитрий Медведев, утверждая, что цель войны – жизнь.
О том, что Дмитрий Медведев может страдать алкогольной зависимостью, злые языки шепчутся уже несколько лет. С тех пор, как Медведев был отправлен в отставку с поста премьера России в 2020 году, он регулярно допускал высказывания, которые ставили в тупик даже лояльных Кремлю экспертов и аналитиков.
Фотографы и видеоператоры регулярно фиксировали Медведева дремлющим на протокольных и официальных мероприятиях. Впрочем, официального подтверждения, казалось бы, очевидным вещам, не поступало. Как нет реакции правоохранительных органов РФ и на заявления Медведева о «войне» вместо разрешенного наименования «специальная военная операция», и на многочисленные факты разжигания ненависти и вражды, которые допускает автор выше описанного праздничного интервью с самим собой.
Политолог Валерий Соловей ранее в интервью Rus.Postimees объяснял «безумную» риторику Медведева поытками стать своим для силовиков.
«Он светит отраженным светом бешеных в силовой фракции. Все его эти реплики про расстрелы иноагентов. Он хочет оказаться нужным для них. Рассчитывает оказаться нужным (улыбается). То, что у них на уме, у него на языке. Ядерные угрозы, смертная казнь. Отмены презумпции невиновности. Но этих радикалов сдерживает вождь. Он сначала взял все в работу, одобрил, но не запускает», – говорил Соловей минувшим летом.
После нападения ВС РФ на Украину 24 февраля 2022 года ООН подтверждает 16 295 жертв среди гражданского населения. Правозащитники смогли подтвердить убийство 6 430 мирных жителей, в том числе 402 детей. При этом реально число жертв среди гражданских значительно выше. Многие места интенсивных ударов российской армии остаются недоступными для исследования экспертами всемирной организации.