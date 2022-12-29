РИХО ТЕРРАС ⟩ Мы должны говорить о Печорах и Ивангороде

19 февраля я писал в Postimees, что позиция тогдашнего министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс о том, что Эстония должна сделать первый шаг к ратификации эстонско-российского договора о границе, является большой ошибкой.

В случае с Печорами, Карелией, Ивангородом, Курильскими островами и другими территориями важно иметь в виду, что перспектива и отправная точка стран должны быть долгосрочными. Тем, кто советует не раздражать Россию, хочу напомнить, что именно готовность к компромиссу и пассивность Россия расценивает как признак уступчивости и слабости.

В Тартуском мирном договоре было ясно сказано: «…Россия признает безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к Эстонскому народу…» Мир является свидетельством рождения нашей страны и установлением государственной границы Эстонии.

Это не означает, что сегодня мы должны начинать отвоевывать утраченные территории. Однако наш долг – напомнить об этом России и в то же время сохранить связи с этими территориями.

Эркки Коорт правильно пишет, что Пеорам уделялось незаслуженно мало внимания. На прошедшей в этом году конференции родственных народов «Фенно-Угрия 2022» обсуждалось, что означает геополитическое завоевание Карелии и России для эстонцев, финнов и карелов.