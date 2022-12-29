Большой обзор ⟩ Пособия, компенсации, пенсии: какие важные изменения нас ждут в 2023 году

Благодаря автоматическому обмену данными самоуправлениям будет проще оказывать поддержку детям с высокой потребностью в уходе и помощи и их семьям. Нововведение позволяет социальному работнику местного самоуправления получать от Департамента социального страхования данные о семьях, в которых растет ребенок с недостатком здоровья. Так самоуправление сможет быстрее предложить этим семьям услуги, которые помогут предотвратить усугубление ситуации. Кроме того, для местных самоуправлений будет действовать более гибкая система использования средств фонда поддержки. Помимо текущей целевой группы детей с тяжелыми и глубокими недостатками здоровья, средства фонда поддержки можно будет использовать для помощи всем детям с высокой потребностью в уходе и помощи. Средства могут быть использованы как для покрытия расходов на социальные услуги, так и для оказания другой поддержки, которая необходима ребенку, нуждающемуся в помощи, предотвращает обострение потребности в помощи и помогает уменьшить нагрузку по уходу, которую несут на себе родственники.