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Галерея ⟩ Снежная буря, обрушившаяся на Северную Америку, превратила дома в сосульки

rus.postimees.ee
Снежная буря, обрушившаяся на Северную Америку, превратила дома в сосульки
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Дома на берегу озера в приграничном канадском городе Форт-Эри превратились в ледяные скульптуры.

Форт-Эри и город Буффало, расположенный на территории штата Нью-Йорк, США, разделены рекой Ниагара и частично озером Эри. Обе страны пострадали от необычайно холодных и сильных снегопадов, которые на сегодняшний день унесли жизни по меньшей мере 56 человек. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк, где число погибших возросло до 28, сообщает Postimees.

Среди жертв экстремальной погоды жители и шести других штатов: Вермонта, Огайо, Миссури, Висконсина, Канзаса и Колорадо.

Сильнее всего холод ощущался в штате Монтана, где столбик термометра опустился до минус 45 градусов. В Канаде больше всего пострадали провинции Онтарио и Квебек.

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