Галерея ⟩ Снежная буря, обрушившаяся на Северную Америку, превратила дома в сосульки

Форт-Эри и город Буффало, расположенный на территории штата Нью-Йорк, США, разделены рекой Ниагара и частично озером Эри. Обе страны пострадали от необычайно холодных и сильных снегопадов, которые на сегодняшний день унесли жизни по меньшей мере 56 человек. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк, где число погибших возросло до 28, сообщает Postimees.