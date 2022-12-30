Искушение единством ⟩ Церкви Московского патриархата в странах Балтии в 2022 году

В начале октября 2022 в отношениях ЭПЦ МП и государства разразился кризис. Министерство внутренних дел Эстонии попросило митрополита Евгения дать публичную оценку проповеди патриарха Кирилла, который заявил, что смерть солдата на поле боя смывает все его грехи. В ответ Синод ЭПЦ МП 6 октября выпустил обращение, содержание которого настолько не удовлетворило министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, что он поставил Евгению жесткий дедлайн (12 октября). В противном случае министр пригрозил лишить митрополита, российского гражданина, вида на жительство в Эстонии. Предстоятель ЭПЦ МП буквально в последний момент опубликовал ответ, в котором сказал, что не разделяет точку зрения патриарха Кирилла. В последовавшем за этим интервью он вновь наговорил двусмысленностей, предложив неловкую апологию скандальной проповеди Кирилла.

В том же интервью Евгений заявил, что вопрос об автокефалии пока не стоит. Хотя такой запрос уже прозвучал в обращении прихожан ЭПЦ МП. В обретении полной независимости от Москвы помимо тех же трудностей, которые стоят перед Латвийской церковью, в Эстонии ситуация осложняется тем, что на ее территории существуют две православные юрисдикции. Вторая – Эстонская апостольская православная церковь, входящая в состав Константинопольского патриархата. Каноническая автокефалия в Эстонии невозможна без объединения ЭПЦ МП и ЭАПЦ, а их отношения находятся в состоянии холодной войны.