2022-й стал для Русской православной церкви годом моральной катастрофы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, часть российского епископата, духовенства и мирян открыто поддерживают агрессивное военное вторжение России в суверенную Украину. Фактически, они одобряют убийства невинных людей. Для религиозной организации, которая претендует на роль морального ориентира в обществе, это настоящее самоубийство. Но патриарх Кирилл продолжает уверенно вести церковь вслед за русским военным кораблем, пишет младший научный сотрудник Школы теологии и религиоведческих исследований Тартуского университета Андрей Шишков.
Искушение единством ⟩ Церкви Московского патриархата в странах Балтии в 2022 году
Растущая токсичность РПЦ ставит вопрос о необходимости оставаться в ее составе для тех церковных структур, которые находятся за пределами России. Цена единства становится слишком высокой. И процесс территориального распада РПЦ уже начался. Первой из ее состава вышла Украинская православная церковь, которая 27 мая 2022 на соборе в Киеве приняла решение о «полной самостоятельности и независимости». Кандидатами на выход могут стать и церкви Московского патриархата в странах Балтии. Пока же их руководство пытается балансировать между единством с РПЦ и лояльностью государствам, в которых они находятся.
В марте 2022 все три предстоятеля, митрополит Таллиннский Евгений, митрополит Рижский Александр и митрополит Виленский Иннокентий, независимо друг от друга выступили с антивоенной позицией. Евгений подписал заявление Совета церквей Эстонии, а Иннокентий и Александр выпустили обращения от своего имени. Дальше события в каждой стране развивались по-разному.
Мнимая автокефалия в Латвии
8 сентября 2022 Латвийский парламент по инициативе президента Эгилса Левитса утвердил поправки к Закону о Латвийской православной церкви, которые предполагали провозглашение независимости ЛПЦ от Московского патриархата. Но латвийские парламентарии не учли того факта, что автокефалию может провозгласить только церковный собор, но не государство. Латвийская церковь на словах эти поправки приняла, но на практике в храмах ЛПЦ продолжили поминать имя патриарха Кирилла. В традиции РПЦ поминовение предстоятеля церкви за богослужением как «великого господина и отца нашего» – это знак юрисдикционной принадлежности.
Вероятно, осознав свою ошибку, 20 сентября министр юстиции Латвии Янис Борданс обратился к патриарху Кириллу с предложением предоставить Латвийской церкви автокефалию. Не получив ответа из Москвы, Латвийское государство добилось проведения собора ЛПЦ, который состоялся в Риге 20 октября 2022. Делегаты собора подписали обращение к патриарху Кириллу с просьбой «о каноническом решении статуса ЛПЦ» – предоставлении автокефалии. За обращение проголосовало 160 делегатов из 161.
Хитрость в том, что ждать решения об автокефалии Латвийская церковь может бесконечно, продолжая при этом находиться в канонической юрисдикции Москвы. Даровать автокефалию, по Уставу РПЦ, может только Поместный собор, который собирается обычно только по случаю выборов нового патриарха. Кирилл не станет созывать такой собор, а Александр продолжит говорить латвийским властям, что он ничего не может сделать: каноническую автокефалию может дать только Москва. Но есть и альтернативная инстанция, к которой можно обратиться за автокефалией, – Константинопольский патриархат.
Церковный кризис в Эстонии
Пример Латвии пробудил дискуссию о церковной независимости от Московского патриархата в Эстонии. В отличие от митрополита Александра, который после своего антивоенного заявления не давал повода усомниться в своих намерениях, всячески демонстрируя лояльность государству, митрополит Евгений сделал ряд неаккуратных высказываний, которые заставили политиков усомниться в его искренности. В частности, в интервью телеканалу ETV+ Евгений не смог прямо ответить на вопрос журналиста, осуждает ли он вторжение России в Украину.
В начале октября 2022 в отношениях ЭПЦ МП и государства разразился кризис. Министерство внутренних дел Эстонии попросило митрополита Евгения дать публичную оценку проповеди патриарха Кирилла, который заявил, что смерть солдата на поле боя смывает все его грехи. В ответ Синод ЭПЦ МП 6 октября выпустил обращение, содержание которого настолько не удовлетворило министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, что он поставил Евгению жесткий дедлайн (12 октября). В противном случае министр пригрозил лишить митрополита, российского гражданина, вида на жительство в Эстонии. Предстоятель ЭПЦ МП буквально в последний момент опубликовал ответ, в котором сказал, что не разделяет точку зрения патриарха Кирилла. В последовавшем за этим интервью он вновь наговорил двусмысленностей, предложив неловкую апологию скандальной проповеди Кирилла.
В том же интервью Евгений заявил, что вопрос об автокефалии пока не стоит. Хотя такой запрос уже прозвучал в обращении прихожан ЭПЦ МП. В обретении полной независимости от Москвы помимо тех же трудностей, которые стоят перед Латвийской церковью, в Эстонии ситуация осложняется тем, что на ее территории существуют две православные юрисдикции. Вторая – Эстонская апостольская православная церковь, входящая в состав Константинопольского патриархата. Каноническая автокефалия в Эстонии невозможна без объединения ЭПЦ МП и ЭАПЦ, а их отношения находятся в состоянии холодной войны.
Руководство ЭПЦ МП все еще не в силах прямо сказать, что оно против военного вторжения России в Украину, ограничиваясь фразой «Мы против любых войн». Подобная двусмысленность бросает тень на прихожан ЭПЦ МП, которые зачастую ведут себя более ответственно. Заметным событием в православном мире стало обращение мирян к патриарху Кириллу в самом начале войны, подписанное, в частности, композитором Арво Пяртом. Второе обращение, опубликованное 30 сентября, содержит прямой протест против «неправедной войны… и позиции патриарха Кирилла, епископов, священников и мирян, поддерживающих захватническую военную кампанию».
Параллельная юрисдикция в Литве
В своем мартовском послании митрополит Иннокентий не только осудил войну, но и задел лично патриарха Кирилла. Спустя довольно короткое время он внезапно решил репрессировать священнослужителей, которые поддержали его антивоенный посыл. Сана лишились канцлер Литовской епархии протоиерей Виталий Моцкус и еще четыре священника.
Нет сомнений, что такая перемена митрополита Иннокентия связана с прямым давлением из Москвы. И заставить иерарха принести в жертву верных ему людей ради сохранения своего положения – излюбленная тактика патриарха Кирилла. Литовская епархия в отличие от Эстонской и Латвийской церквей не имеет автономии, она напрямую подчиняется РПЦ. А значит митрополит Виленский, в отличие от митрополитов Таллиннского и Рижского, находится во власти Синода РПЦ, полностью контролируемого патриархом.
В мае 2022 Иннокентий инициировал процесс повышения статуса автономии Литовской церкви. И Синод РПЦ даже создал специальную комиссию по рассмотрению этого вопроса. Но главным бенефициаром этого решения может стать не сам Иннокентий, а его викарий – епископ Тракайский Амвросий, который постепенно сосредоточил в своих руках рычаги управления епархией: право подписи под всеми финансовыми документами, управление недвижимостью и т. д.
Амвросий – гражданин Литвы, и считается человеком близким к патриарху Кириллу. В прошлом работал в литовской Налоговой полиции. В 2006 стал монахом в Троице-Сергиевой лавре, в 2009–2011 служил там казначеем. В 2015 патриарх Кирилл направил его в Смоленскую область, где сам был епископом до патриаршества, строить новый монастырь. В 2020 Амвросий вернулся в Литву уже в сане епископа. На вопрос журналиста Литовского национального радио «Чей Крым?» он ответил: «Я плохо учил географию в школе, простите меня».
История с репрессиями против священников, выступивших против войны и патриарха Кирилла, нашла отклик у Литовского правительства. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении юрисдикции Константинопольской церкви в Литве. Костяк новой церкви должны составить лишенные сана священники, которые уже подали патриарху Варфоломею апелляцию о восстановлении их в сане. 16 декабря в Вильнюсе состоялась встреча премьер-министра Литвы с представителем Константинопольского патриархата митрополитом Халкидонским Эммануилом. Именно он курировал процесс дарования автокефалии Православной церкви Украины в 2018–2019. Скорее всего, вопрос с открытием епархии будет решен в течение двух ближайших месяцев.
У Литовской церкви в составе Константинопольского патриархата есть неплохие перспективы: она может объединить православных верующих недовольных политикой Московского патриархата. В первую очередь – эмигрантов из Беларуси, уехавших от режима Лукашенко. Кроме того, прихожанами этой церкви могут стать живущие в Литве украинцы, румыны, греки, грузины и даже русские.
Истинное и ложное церковное единство
Отвечая на вопрос о возможном провозглашении автокефалии, многие священники и миряне в странах Балтии как мантру повторяют, что разрыв единства с Московским патриархатом означает раскол, потерю благодати и духовную смерть. Патриарх Кирилл не устает повторять, что единство канонической территории РПЦ – это высшая ценность. Это основа его учения о «русском мире», которое годами внедрялось высшим руководством РПЦ в сознание верующих. Оно держится на страхе, тогда как подлинное церковное единство основано на любви и общении.
Церковь действительно дорожит единством, но только это не единство властной юрисдикции, а единство в евхаристическом общении. Оно означает, что православный христианин может свободно молиться и причащаться в любой православной поместной церкви с другими православными христианами. Русская совершает подмену: охраняя свое единство, она разрывает общение с другими, постепенно изолируясь от православного мира. Она запрещает своим верующим в Эстонии причащаться вместе с прихожанами ЭАПЦ. В таком понимании единства нет ничего христианского, а значит оно ложное и за него не стоит держаться.