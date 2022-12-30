100 лет назад был создан СССР. Политолог Аббас Галлямов сравнивает прежнюю и нынешнюю империю Москвы

Эксперт указывает на «позитивное» внутри самого эксперимента по построению принципиально нового типа государства, которым изначально был СССР, сравнивая с тем, что пытается построить на территории РФ Кремль сегодня.

«При всех своих недостатках, страна долгое время действительно была в политическом смысле слова сильной - на порядок мощнее, чем нынешний режим. У неё ведь и идеология наличествовала, и мечта. Причём последняя была реально привлекательной и, можно даже сказать, эстетически безупречной. А у нынешних что? Патриотизм? Это ни о чём. Пустой сосуд, в который, что угодно налить можно. Вокруг ведь все патриоты - не только единороссы, но и коммунисты, и Навальный. И все Родину любят - вопрос лишь в том, кто и как её обустроить хочет. В этом смысле, в отличие от СССР, путинскому режиму предложить людям нечего - если только клептократию да вражду с окружающим миром», - говорит Галлямов.

Именно поэтому живучесть нынешнего российского режима в разы меньше, чем у СССР, делает вывод политолог.