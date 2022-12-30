30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик. Большинство россиян старшего возраста сожалеют о развале СССР, а эксперты объясняют эту ностальгию тем, что с социологами сегодня говорят те, кто застал самые спокойные десятилетия «совка».
100 лет назад был создан СССР. Политолог Аббас Галлямов сравнивает прежнюю и нынешнюю империю Москвы
Ровно 100 лет назад была юридически рождена страна, развал которой почти 70 лет спустя привел к одним из самых серьезных потрясений XX века для многих народов, входивших в состав СССР. Государственная социология РФ в лице ВЦИОМ утверждает, что о развале СССР накануне 100-летия со дня его образования сожалеют 58% россиян. Лишь каждый пятый (20%) не жалеет о смерти советской империи. Еще одна пятая россиян не способна сформулировать свое отношение к гибели СССР.
Политолог Аббас Галлямов уверен, что столетняя годовщина с момента создания СССР - это не самый плохой повод для поздравления друг друга и теми, кто застал жизнь за «железным занавесом», и теми, кто родился и вырос в независимых странах, которые вышли из СССР на старте последнего десятилетия прошлого века.
«Сегодня - День рождения СССР. Авторитарной страны, по которой многие до сих пор тоскуют. Имеет смысл задуматься о механизмах, приводящих эту ностальгию в движение. Если отбросить всё наносное и поверхностное, обнажив суть, то можно увидеть, что главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером этой тоски по былому, служит банальное: "Ну не могло ведь ВСЁ ЭТО быть зря!" Как там у Гегеля? "Всё действительное разумно?" Оттолкнувшись от этой мысли, дальше уже мозг начинает рационализировать эмоции, формулируя аргументы "за"», - рассуждает политолог о живучести ностальгии по «совку».
В основе же, по мнению Галлямова, лежит простое: «Раз СССР существовал, значит, был в этом какой-то смысл». Утверждать, что никакого смысла в нём не было, могут только скептики, которые тогда на кухнях ворчали, - уверен политолог. «Для них СССР - это воспоминание о собственной фронде. Для тех, кто не фрондировал, - это мороженое, кино, мифическая дружба народов и всё такое прочее. Ну просто не могут люди свои жизни перечеркнуть. Думаю, что по численности ныне ностальгирующих можно примерно вычислить рейтинг лояльности системе в 70-80-е», - расшифровывает Аббас Галлямов свежие данные социологии РФ.
Эксперт указывает на «позитивное» внутри самого эксперимента по построению принципиально нового типа государства, которым изначально был СССР, сравнивая с тем, что пытается построить на территории РФ Кремль сегодня.
«При всех своих недостатках, страна долгое время действительно была в политическом смысле слова сильной - на порядок мощнее, чем нынешний режим. У неё ведь и идеология наличествовала, и мечта. Причём последняя была реально привлекательной и, можно даже сказать, эстетически безупречной. А у нынешних что? Патриотизм? Это ни о чём. Пустой сосуд, в который, что угодно налить можно. Вокруг ведь все патриоты - не только единороссы, но и коммунисты, и Навальный. И все Родину любят - вопрос лишь в том, кто и как её обустроить хочет. В этом смысле, в отличие от СССР, путинскому режиму предложить людям нечего - если только клептократию да вражду с окружающим миром», - говорит Галлямов.
Именно поэтому живучесть нынешнего российского режима в разы меньше, чем у СССР, делает вывод политолог.
«Поэтому Советский Союз 70 лет продержался, а нынешний режим за каких-то 20 лет себя полностью обнулил. И ни у кого нет сомнений, что он не то, что до 70-и, он и до половины этого срока не дотянет. Его руководство ведь уже сейчас живёт по принципу: "День прошёл и слава богу!" А что? Очередной миллиард освоили - всё не зря... Вот только люди этот подход уже хорошо прочухали. Поэтому и ностальгия по СССР у них растёт. Не по лагерям, по мечте. В общем, с годовщиной нас всех!» - завершил свою мысль Аббас Галлямов.
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