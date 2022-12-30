Евреям лучше уехать из России. Обращение главного раввина Москвы

«Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это и в царские времена, и в конце сталинского режима», - сказал Пинхас Гольдшмидт в интервью британскому изданию.

«Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев - это уехать», - добавил главный раввин Москвы в изгнании.

Гольдшмидт покинул Россию из-за давления спецслужб после отказа поддержать широкомасштабное военное вторжение ВС РФ в Украину.

«На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу в качестве главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих», - рассказал Пинхас Гольдшмидт.



