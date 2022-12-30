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Мнение ⟩ Снижение цен временное. Умный человек полностью отказывается от газового отопления

Отт Рятсеп
, член правления Союза собственников Эстонии
Снижение цен временное. Умный человек полностью отказывается от газового отопления
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Падению цен на газ также будет способствовать снижение потребления.
Падению цен на газ также будет способствовать снижение потребления. Фото: Ants Liigus

Реорганизация отключения домохозяйств от газа не преждевременна, а совершенно необходима, считает Отт Рятсеп, член правления Союза собственников Эстонии.

В Эстонии насчитывается около 44 000 бытовых потребителей газа. Понятно, что резкий рост цен на газ сильно ударил по ним. Сегодняшнее объявление о снижении цены с €300 МВт-ч до €100 МВт-ч - это облегчение, но временное.

Мы наблюдаем беспрецедентные колебания цены на газ, которая раньше колебалась всего в пределах нескольких десятков евро. Так что неопределенность высока и будет сохраняться.

Климатический пакет ЕС Fit for 55 («Цель 55») предусматривает сокращение потребления газа в Европе на 30% к 2030 году. В Эстонии потребление газа также имеет явную тенденцию к снижению. Поэтому реорганизация отключения бытового газа не преждевременна, а необходима.

Если мы посмотрим на цены на древесину и CO2, то увидим взаимосвязь: именно цена на газ способствовала росту цен на энергию (как тепловую, так и электрическую), и не только в Эстонии. Поэтому, если это давление уменьшится, это, безусловно, поможет снизить цену на дрова.

Трудно предсказать, как быстро и на сколько упадут цены на дрова, потому что дефицит энергии в Европе еще не исчез. В отличие от газа, древесина является углеродно-нейтральным возобновляемым источником энергии, поэтому «зеленая революция» также будет способствовать росту спроса.

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