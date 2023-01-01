Журналист Ян Левченко: речь президента Кариса вернула смысл праздничной суете

Эстония – европейская демократия, в которой ответ на этот вопрос и в самом деле зависит от самих граждан. Просто одни либо привыкли, что у них и так все будет, поскольку им причитается, и это справедливо. А другие убеждены, что у них заранее все отняли, поэтому не за что биться и нечем делиться. Уверенность одних и фатализм других создают опасную иллюзию стабильности, которая скрывает социальный оползень. Когда в новогоднюю ночь уютно светятся украшения в окошках, но все по отдельности, а общего будущего будто бы и нет. Чтобы оно было у всех нас, нам нужно проявить к нему предметный, а не дежурный мелкобуржуазный интерес.

Если же вслушаться в слова президента, касающиеся не только нас в этой стране, но и всех нас в Европе и даже во всем мире, то нам предстоит выстоять и стать сильнее. Человек, говорил господин Карис, биологически не способен впадать в анабиоз и просыпаться в более благоприятное время.

Позволю себе дополнить президента и уточнить, что это совсем не потому, что человек – плохо сделанная биологическая машина. Наоборот, это потому, что человек – не только биологическая машина. Мы не можем выжить без памяти как инструмента сопротивления смерти. А испытания нам нужны, чтобы почувствовать, как хрупок мир и как остро он нуждается в нашей защите. Поэтому спать нельзя. Хотя и стоит высыпаться, чтоб хватало сил.