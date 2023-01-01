Президент Эстонской Республики Алар Карис напомнил, что предстоящий год может стать лучше предыдущего только нашими целенаправленными усилиями. Ведь будущее – не прихоть судьбы, а плод совместной работы, пишет журналист Rus.Postimees в комментарии к новогодней речи главы государства.
Журналист Ян Левченко: речь президента Кариса вернула смысл праздничной суете
В новогоднюю ночь лидеры стран всего мира обращаются к нациям со словами поздравления и напутствия. Если мир в твоем доме, на твоем дворе и даже у твоих соседей, лидеры говорят одинаковые ритуальные слова, а люди слушают их вполуха, поспешно открывая емкости с праздничными напитками.
Нужно, чтобы мир пошатнулся, а люди встретились с историей, – тогда и только тогда они начинают вслушиваться в то, что им говорят. И то не все. Многие до последнего сопротивляются выходу из автоматизма существования. Потому что страшно.
Президент Эстонской Республики Аллар Карис нашел такие слова, которые осторожно выводят граждан страны из привычного праздничного автоматизма. Президент сказал о войне и цене мира, о живучести зла и острой необходимости противостоять, а не прятаться. Конечно, господин Карис не забыл и о надежде на освобождение, о вере в обновление, о пожеланиях успеха.
Хорошие слова аранжируют речь президента в нужных местах. Но главное – не в добрых словах и пожеланиях, хотя без них нельзя, как нельзя без образа будущего. Главное, что президент призвал к требовательности. Мы не можем позволить себе увлечься пусть приятными, но всего лишь словами, пусть громкими, но всего лишь обещаниями.
Выборы очень скоро, а среди ярких страниц уходящего года – распад коалиции, разбирательства и волнения во внутренней политике на фоне войны, идущей в каких-то 12 часах езды от границы Эстонии. Окажемся ли мы в ситуации, когда чьи-то непомерные амбиции вытеснят на обочину заботу о гражданах, их материальном благополучии, информационной безопасности и поддержке социальных связей?
Эстония – европейская демократия, в которой ответ на этот вопрос и в самом деле зависит от самих граждан. Просто одни либо привыкли, что у них и так все будет, поскольку им причитается, и это справедливо. А другие убеждены, что у них заранее все отняли, поэтому не за что биться и нечем делиться. Уверенность одних и фатализм других создают опасную иллюзию стабильности, которая скрывает социальный оползень. Когда в новогоднюю ночь уютно светятся украшения в окошках, но все по отдельности, а общего будущего будто бы и нет. Чтобы оно было у всех нас, нам нужно проявить к нему предметный, а не дежурный мелкобуржуазный интерес.
Если же вслушаться в слова президента, касающиеся не только нас в этой стране, но и всех нас в Европе и даже во всем мире, то нам предстоит выстоять и стать сильнее. Человек, говорил господин Карис, биологически не способен впадать в анабиоз и просыпаться в более благоприятное время.
Позволю себе дополнить президента и уточнить, что это совсем не потому, что человек – плохо сделанная биологическая машина. Наоборот, это потому, что человек – не только биологическая машина. Мы не можем выжить без памяти как инструмента сопротивления смерти. А испытания нам нужны, чтобы почувствовать, как хрупок мир и как остро он нуждается в нашей защите. Поэтому спать нельзя. Хотя и стоит высыпаться, чтоб хватало сил.
Трудное время возвращает вещам смысл. Будем жить и действовать осмысленно. С новым годом всех читателей Rus.Postimees и других изданий по всему миру!