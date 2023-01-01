Артур Аукон о президентской речи: он предложил жителям страны горькую пилюлю истины

Вполне естественно и уместно смотрелась в тексте подчеркнутая благодарность жителям Эстонии, которые оказывали и оказывают поддержку как военным беженцам, так и вооруженным силам Украины. Естественным и уместным выглядит и призыв продолжать оказывать эту помощь в дальнейшем. Что же касается перспектив установления мира, то и тут Президент снова подчеркнул, что мир этот должен быть справедливым и наступит он, цитирую, «когда российская армия захватчиков уйдет или будет изгнана из Украины».

Так же безальтернативно выглядит, по мнению Алара Кариса и перспектива расширения ЕС и НАТО. Хотя вот с этим могли бы поспорить некоторые политики в некоторых странах Западной и Южной Европы.

Отдельным блоком в речи шла тема экономических проблем. Правда, вот тут формулировки были уже более мягкими. Ссылаясь на опыт непростых 90-х, Президент прямо подчеркнул, что «трудности – явление временное», что нуждающиеся должны получить помощь, а всем остальным лучше сосредоточиться на построении лучшего будущего. В качестве цели тут обозначена «стоящая за свободу, преуспевающая и благоразумная Европа», а в качестве движущей силы на пути к ее достижению – успешные эстонские предприниматели, творческие люди, ученые и инженеры. Без дальнейших уточнений.

Здесь, конечно, хотелось бы более ясного сигнала и политикам, которым предстоит накануне весенних выборов вести жаркие дискуссии о возможных реформах финансово-экономической системы, и простым жителям страны, которые явно ждут от правительства внятных идей в этой области.