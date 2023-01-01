Новогодняя речь Президента Алара Кариса меня лично не удивила расстановкой акцентов. Да и сложно было бы представить какую-то иную речь в последние минуты 2022 года, который навсегда войдет в историю как год, когда в Европе началась новая война, пишет журналист Артур Аукон в комментарии к новогодней речи главы государства.
Артур Аукон о президентской речи: он предложил жителям страны горькую пилюлю истины
Вполне естественно и уместно смотрелась в тексте подчеркнутая благодарность жителям Эстонии, которые оказывали и оказывают поддержку как военным беженцам, так и вооруженным силам Украины. Естественным и уместным выглядит и призыв продолжать оказывать эту помощь в дальнейшем. Что же касается перспектив установления мира, то и тут Президент снова подчеркнул, что мир этот должен быть справедливым и наступит он, цитирую, «когда российская армия захватчиков уйдет или будет изгнана из Украины».
Так же безальтернативно выглядит, по мнению Алара Кариса и перспектива расширения ЕС и НАТО. Хотя вот с этим могли бы поспорить некоторые политики в некоторых странах Западной и Южной Европы.
Отдельным блоком в речи шла тема экономических проблем. Правда, вот тут формулировки были уже более мягкими. Ссылаясь на опыт непростых 90-х, Президент прямо подчеркнул, что «трудности – явление временное», что нуждающиеся должны получить помощь, а всем остальным лучше сосредоточиться на построении лучшего будущего. В качестве цели тут обозначена «стоящая за свободу, преуспевающая и благоразумная Европа», а в качестве движущей силы на пути к ее достижению – успешные эстонские предприниматели, творческие люди, ученые и инженеры. Без дальнейших уточнений.
Здесь, конечно, хотелось бы более ясного сигнала и политикам, которым предстоит накануне весенних выборов вести жаркие дискуссии о возможных реформах финансово-экономической системы, и простым жителям страны, которые явно ждут от правительства внятных идей в этой области.
Отдельно Президент призывает к требовательности. Мол, накануне выборов избиратель должен требовать от политиков не пустопорожних обещаний, а конкретики. И хоть слова «популизм» в тексте нет, намек в общем-то понятен. Правда, вряд ли политики прислушаются, но посмотрим. Ну и напоследок Алар Карис предложил жителям страны горькую пилюлю истины: «никто не может обещать, что новый год будет лучше уходящего». Что ж, с этим и не поспоришь.