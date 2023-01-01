Дизайнер, предприниматель, учитель и кандидат в Рийгикогу от Партии реформ Оксана Тандит пишет, что новогодняя речь президента Алара Кариса написана простым языком и понятна каждому.
Оксана Тандит: президент формулирует общую для всех цель – свободное и не оставляющее свой народ в беде эстонское государство
Речь президента - это обращение человека к человеку, гражданина к гражданину - не как наставника а друга. Анализ прошлого года и надежды на новый год на простом, доступном языке без цитирования известных философов или эстонских писателей.
Главные акценты сделаны на основополагающих ценностях: человечность, солидарность, сотрудничество, вера, свобода. Мне симпатизирует эмпатия его выступления, понимание важности вклада каждого человека в развитие и успех Эстонии. Тут нет и не должно оставаться посторонних. Мы все зависим друг от друга, от того насколько хорошо складываются дела у нашего соседа, друга, знакомого, зависит успех экономики и общества в целом.
Год был тяжелым, переломным не только для Эстонии, но и для всего мира, но как бы парадоксально это не звучало, война России против Украины только усилила единство Европы и альянс Нато, расширение которых является гарантом мира. Президент поблагодарил всех людей Эстонии, кто оказывал поддержку украинскому народу и его защитникам как в Украине, так и беженцам в Эстонии.
Он отметил важность сотрудничества гражданского общества и государства в оказании такой поддержки, и выразил надежду на то, что мы сможем помогать и дальше, пока не наступит «справедливый мир» - Украина восстановит свои границы 91 года, а Россия понесет ответственность за совершенные преступления.
Вместо того чтобы впадать в спячку или прятать голову в песок, человек должен уметь справляться с кризисами и «проживать сложные времена» и здесь главное видеть цель. Президент формулирует общую для всех цель - свободное и не оставляющее в беде свой народ Эстонское государство! Свободная, успешная, отстаивающая демократические ценности Европа! Президент верит, что мы справимся с трудностями, мы вместе переживем этот сложный этап и за спадом последует подъем!
Алар Карис подчеркивает важность экономики и говорит, что успех государства напрямую зависит от успеха предпринимателей. Предприимчивость наших людей состоит в таланте находить в кризисах новые возможности. При этом, подчеркивается важность всех профессий! Мы все звенья одной цепи!
Не обошёл своим вниманием президент и мартовские парламентские выборы, призвав граждан сделать выбор между демагогией, пустыми обещаниями и предложениями, которые служат интересам успешной и защищенной Эстонии. Я думаю, вера вдохновляет, если в меня верят, мне не остается ничего другого, как поверить в себя, идти вперед, справляться с трудностями, добиваться лучшего завтра для себя и своих детей.
Президент не волшебник, он не раздаёт пустых обещаний, но он верит, что каждый из нас может изменить мир к лучшему, заботясь о себе, о своей семье и близких. Он призывает к разговору, он призывает слушать и слышать, помогать тем, кто нуждается и искать решения проблем сообща, веря, что решение есть всегда, и энергия добра победит энергию зла!
Давайте говорить, давайте слушать друг друга, давайте ценить и уважать друг друга и наш общий дом - Эстонию! Пусть Новый год будет лучше прежнего!