Оксана Тандит: президент формулирует общую для всех цель – свободное и не оставляющее свой народ в беде эстонское государство

Речь президента - это обращение человека к человеку, гражданина к гражданину - не как наставника а друга. Анализ прошлого года и надежды на новый год на простом, доступном языке без цитирования известных философов или эстонских писателей.

Главные акценты сделаны на основополагающих ценностях: человечность, солидарность, сотрудничество, вера, свобода. Мне симпатизирует эмпатия его выступления, понимание важности вклада каждого человека в развитие и успех Эстонии. Тут нет и не должно оставаться посторонних. Мы все зависим друг от друга, от того насколько хорошо складываются дела у нашего соседа, друга, знакомого, зависит успех экономики и общества в целом.

Год был тяжелым, переломным не только для Эстонии, но и для всего мира, но как бы парадоксально это не звучало, война России против Украины только усилила единство Европы и альянс Нато, расширение которых является гарантом мира. Президент поблагодарил всех людей Эстонии, кто оказывал поддержку украинскому народу и его защитникам как в Украине, так и беженцам в Эстонии.

Он отметил важность сотрудничества гражданского общества и государства в оказании такой поддержки, и выразил надежду на то, что мы сможем помогать и дальше, пока не наступит «справедливый мир» - Украина восстановит свои границы 91 года, а Россия понесет ответственность за совершенные преступления.