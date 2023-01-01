Мария Юферева-Скуратовски: в своей речи президент опустил тему сплочения обшества

Новогоднее обращение президента Эстонии по своей тональности и содержанию напомнило известную цитату эстонского писателя Антона Хансона Таммсааре: «Работай в поте лица, трудись, любовь придет потом». Только в данном случае наградой за тяжкий труд должно стать возвращение стабильности в сфере экономики и безопасности, которую никто нам гарантировать, увы, не может.

Президент посвятил много внимания в своей речи войне в Украине и благодарности тем жителям и учреждениям, которые оказывают посильную помощь. Это было ожидаемо и логично, ведь 24 февраля уже прошлого перевернуло жизни многих. А последствия этой продолжающейся войны будут десятилетия оказывать влияние на нашу жизнь.

В отличие от своей предшественницы Керсти Кальюлайд, которая не стеснялась открыто высказывать свои политические предпочтения в речах, нынешний президент не грешит предвзятым отношение к политическим партиям. Он ограничился тем, что призвал людей накануне выборов отличать зерна от плевел и не верить всем предвыборным обещаниям политиков. Здесь с президентом невозможно не согласиться, я тоже считаю, что каждый избиратель должен проделать домашнюю работу перед тем, как заполнить и опустить бюллетень в избирательную урну.

Меня удивило то, что президент полностью проигнорировал вопрос образования в своем обращении. В свете принятия непродуманного закона о полном переходе на эстонский язык обучения школ и садов, мне это показалось подозрительным. Принят закон, о котором твердили 30 лет, но он не заслужил даже упоминания в речи Алара Кариса. Неужели и президенту кажется, что этот закон принесет больше бед, нежели пользы для учеников и системы образования в целом? В этом плане его высказывания по этому закону в итоговом интервью Андрею Титову были более содержательным, открытыми и отличным от политического мейнстрима Эстонии.

Точно также президент опустил тему сплочения нашего общества, хотя она сейчас актуальна, как никогда. То есть никакого посыла к людям разных национальностей, проживающими в Эстонии, что страна ими всеми дорожит и считает своими, не было.