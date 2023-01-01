Будьте готовы: в конце недели из России придут экстремальные морозы

«Осталось еще четыре-пять дней, но погодные модели начали находить общий язык и показывать все более четкие цифры к концу следующей недели, даже ниже -25 градусов - холод прямиком из России», - написал Кийтсак.

До прихода сильных морозов новая активная область низкого давления сдвинется на северо-восток от южной части Балтийского моря, а его впадина распространится на страны Балтии вместе с более теплым и влажным воздухом, пишет Кийтсак.