Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак опубликовал в социальной сети прогноз, согласно которому во второй половине недели температура воздуха в Эстонии опустится даже ниже минус 25 градусов.
Будьте готовы: в конце недели из России придут экстремальные морозы
«Осталось еще четыре-пять дней, но погодные модели начали находить общий язык и показывать все более четкие цифры к концу следующей недели, даже ниже -25 градусов - холод прямиком из России», - написал Кийтсак.
До прихода сильных морозов новая активная область низкого давления сдвинется на северо-восток от южной части Балтийского моря, а его впадина распространится на страны Балтии вместе с более теплым и влажным воздухом, пишет Кийтсак.
По его словам, в понедельник днем с островов начнут идти сильные дожди и мокрый снег, а к вечеру дождь распространится на Западную и Южную Эстонию в северо-восточном направлении. В западной части страны температура поднимется выше 0 градусов. Внутри страны временами будет идти снег, а также ожидается ледяной дождь или мокрый снег. Опасность гололеда особенно велика к востоку от воображаемой линии Пярну-Таллинн.