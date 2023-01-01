По мнению депутата Рийгикогу Эдуарда Одинеца (Социал-демократическая партия), в новогодней речи президента Алара Кариса не хватило некоторых политических заявлений.
Эдуард Одинец: ожидал услышать от президента больше на темы актуальной политики
Новогоднее обращение президента Алара Кариса ожидаемо содержало все акценты прошедшего года и некоторые акценты года наступившего. Президент ожидаемо затронул тему войны в Украине и безопасности в Европе, тему инфляции и экономического кризиса, тему предстоящих весной выборов в парламент Эстонии, вновь затронул поднимаемую все чаще в последнее время тему стоящих перед нашей страной целей.
Сама тональность речи президента, как мне показалось, была слишком грустной. Конечно, рядом с нами идет война, страну потрясают кризис за кризисом, всех беспокоит будущее страны и в плане безопасности, и в экономическом плане. Это все так. Но на Новый год, я думаю, жители страны хотят больше оптимизма, больше уверенности, больше положительных новостей. Да, можно согласиться с президентом, что нет причин провожать этот год улыбкой, но ведь было в прошедшем году и что-то позитивное, что-то, чем гордиться, о чем напомнить, какие-то достижения в спорте, науке, культуре. Пусть без улыбки, но с позитивным настроем.
Говоря о безопасности в Европе, президент Карис сделал четкое и понятное внешнеполитическое заявление о расширении Евросоюза и НАТО на соседние с Российской Федерацией страны, не видя альтернативы для сохранения мира в Европе после завершения войны в Украине. Как мне кажется, внешняя политика нечасто становится темой новогодних обращений президента в Эстонии, но в этом году это обоснованно. Именно из-за потрясшей всех войны.
Других явных политических заявлений в речи президента я не услышал. Является ли это желанием президента не вмешиваться во внутреннюю политику, сохранять нейтралитет или же нежеланием оказаться под лавиной критики из-за конкретных высказываний по тем или иным вопросам внутриполитической жизни Эстонии? Предыдущие президенты позволяли себе время от времени высказывания по вопросам актуальной политики или критику в отношении правительства или парламента. А может глава государства готовит все это к своей речи 24 февраля? Там и времени для речи больше, и к выборам поближе. Хотя тему выборов президент затронул и сейчас, призвав сограждан быть более требовательными к политикам и более критичными к предвыборным обещаниям.
Из пожеланий президента к Новому году я бы особенно отметил призыв никого не бросать, не оставлять одного, не делать другим больно, уметь слышать друг друга. Мне кажется, это очень важный призыв как ко всем нам в отдельности, так и ко всему обществу в целом. Нам, действительно, нужно больше замечать друг друга, больше слушать и слышать, и не делать друг другу больно - ни словами, ни поступками. И тогда улыбок будет больше, и не только в Новый год.