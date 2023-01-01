Эдуард Одинец: ожидал услышать от президента больше на темы актуальной политики

Новогоднее обращение президента Алара Кариса ожидаемо содержало все акценты прошедшего года и некоторые акценты года наступившего. Президент ожидаемо затронул тему войны в Украине и безопасности в Европе, тему инфляции и экономического кризиса, тему предстоящих весной выборов в парламент Эстонии, вновь затронул поднимаемую все чаще в последнее время тему стоящих перед нашей страной целей.

Сама тональность речи президента, как мне показалось, была слишком грустной. Конечно, рядом с нами идет война, страну потрясают кризис за кризисом, всех беспокоит будущее страны и в плане безопасности, и в экономическом плане. Это все так. Но на Новый год, я думаю, жители страны хотят больше оптимизма, больше уверенности, больше положительных новостей. Да, можно согласиться с президентом, что нет причин провожать этот год улыбкой, но ведь было в прошедшем году и что-то позитивное, что-то, чем гордиться, о чем напомнить, какие-то достижения в спорте, науке, культуре. Пусть без улыбки, но с позитивным настроем.