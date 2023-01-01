По мнению члена правления партии «Ээсти 200» Алексея Яшина, в новогодней речи Алар Карис мог бы разбавить негатив и ради равновесия упомянуть успехи жителей Эстонии в минувшем году. Будь то достижения наших спортсменов Келли Силдару и Оття Тянака или успех еще одного эстонского стартапа Veriff.
Алексей Яшин: президент мог бы разбавить негатив и упомянуть успехи жителей Эстонии в минувшем году
Как и ожидалось, Алар Карис поставил в своем новогоднем обращении к жителям Эстонии акцент на войне в Украине. По крайней мере для европейцев 2022 год действительно уйдет в историю годом начала войны, годом миграционного и энергетического кризиса. В связи с этим, тему Украины невозможно было бы обойти стороной или упомянут помимо прочего.
Президент подытожил уходящий год тем, что несмотря на светлые моменты в жизни каждого из нас, нет особых причин напоследок улыбнутся уходящему году. Год был действительно полон трудностей для многих. Однако, в новогоднюю ночь людям нужны позитивные эмоции и возможность хотя бы на время уйти от невзгод.
Алар Карис мог бы разбавить негатив и ради равновесия упомянуть успехи жителей Эстонии в минувшем году. Будь то достижения наших спортсменов Келли Силдару и Оття Тянака или успех еще одного эстонского стартапа Veriff, ценность которого превысила в этом году миллиард евро. По большому счету неважно, что можно было бы привести в пример, но я очень надеялся, что в речи президента будут упомянуты светлые моменты.
В новогоднюю ночь людям хочется верить, что в следующем году все будет лучше, а проблемы найдут решение. Президент постарался уверить нас, что после каждого экономического спада на смену приходит рост и любой кризис дает плодовитую почву для новых возможностей.
Алар Карис сказал напрямую, что выход из текущего кризиса и дальнейший успех Эстонии зависит от каждого из жителей Эстонии. Каждого предпринимателя, деятеля искусства, учителя или человека из любой другой сферы деятельности. В этих словах президента просматривается классический и очень простой посыл - тяжелые времена рождают сильных людей, которые в свою очередь должны создать хорошие времена.
Будучи биологом, президент очень ловко привел в пример организмы, которые способны в сложных условиях впасть в спячку и таким образом преодолеть трудности. У людей такой физиологической особенности нет, а значит от насущных проблем не убежать.
Таким образом Алар Карис дал нам понять, что ответственность за решение наших общих проблем лежит на нас самих, и никто не решит их чудесным образом за нас. Для многих людей это прозвучало не особо воодушевляюще и навряд ли дало надежду на новогоднее чудо. По-моему, именно такой посыл нужен жителям Эстонии в текущей ситуации. Каждый из нас должен поверить в себя и сделать посильный вклад в своё будущее и будущее страны.
Наступивший год является годом выборов. Мне показалось, что президент упомянул эту тему между делом в штатном порядке. Я ждал более сильного акцента. От мартовских выборов зависит действительно много. Будут ли управлять страной те же самые люди в привычном направлении или к власти придут новые лица с новыми идеями и решениями. Очень многое зависит от гражданской активности жителей Эстонии, интерес наших людей к политике и явки на выборах.