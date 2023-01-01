Алексей Яшин: президент мог бы разбавить негатив и упомянуть успехи жителей Эстонии в минувшем году

Алар Карис сказал напрямую, что выход из текущего кризиса и дальнейший успех Эстонии зависит от каждого из жителей Эстонии. Каждого предпринимателя, деятеля искусства, учителя или человека из любой другой сферы деятельности. В этих словах президента просматривается классический и очень простой посыл - тяжелые времена рождают сильных людей, которые в свою очередь должны создать хорошие времена.

Будучи биологом, президент очень ловко привел в пример организмы, которые способны в сложных условиях впасть в спячку и таким образом преодолеть трудности. У людей такой физиологической особенности нет, а значит от насущных проблем не убежать.

Таким образом Алар Карис дал нам понять, что ответственность за решение наших общих проблем лежит на нас самих, и никто не решит их чудесным образом за нас. Для многих людей это прозвучало не особо воодушевляюще и навряд ли дало надежду на новогоднее чудо. По-моему, именно такой посыл нужен жителям Эстонии в текущей ситуации. Каждый из нас должен поверить в себя и сделать посильный вклад в своё будущее и будущее страны.