Неизвестные вдовы России требуют всеобщей мобилизации

«Мы просим нашего президента, нашего Верховного Главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут? Солдатские вдовы России - за большую мобилизацию! Россия - за мобилизацию! Это наша просьба, наше решение, наше требование. И мы верим, что власти нас услышат!» - говорится в заявлении.

По стопам первой волны

Политолог Аббас Галлямов, комментируя это обращение, напомнил, что первую волну мобилизации Путин провел «по просьбе Минобороны и Генерального штаба». «Вторую он может организовать по требованию возникшего из ниоткуда проекта под пафосным названием «Солдатские вдовы России». «Вдовы» только что обратились к нему с соответствующим воззванием, - пишет Галлямов в своем Telegram-канале. - На самом деле, это рискованный шаг. Недоброжелатели могут сказать, что президент России боится делать непопулярные шаги от своего имени и поэтому прячется за женские юбки».

Политолог Владимир Пастухов в своем Telegram-канале также отметил, что «для победы России (без применения оружия массового поражения в полном масштабе) нужна не частичная, а тотальная мобилизация с переводом всей промышленности на военные рельсы».