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Неизвестные вдовы России требуют всеобщей мобилизации

Путин прячется за женские юбки?
rus.postimees.ee
Неизвестные вдовы России требуют всеобщей мобилизации
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Shutterstock

Похоже, в России началась активная подпольная подготовка россиян к масштабной мобилизации. Неизвестная ранее общественная организация «Солдатские вдовы России» выступила с соответствующим призывом к президенту РФ - десятки миллионов мужчин призывного возраста надо отправить на войну. Первую, «частичную», мобилизацию Владимир Путин тоже провел по просьбе, но в тот раз обращение поступило из Минобороны и Генерального штаба РФ.

Общественная организация «Солдатские вдовы России», Telegram-канал которой насчитывает всего полторы тысячи пользователей, опубликовала 2 января призыв к Путину начать масштабную мобилизацию, заявляя, что отправиться на войну - это единственный выход для мужчин «спастись».

«Мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах. В России десятки миллионов мужчин призывного возраста - нам есть, на кого опереться и с кем встречать врага. Но что смогут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Мобилизация - это то, что даст им возможность спастись», - говорится в заявлении «Солдатских вдов России».

Никому не известная общественная организация «Солдатские вдовы России» своим названием явно пытается сделать отсылку к давно известной в РФ правозащитной организации, созданной еще в 1989 году, - «Комитет солдатских матерей России». Именно эта организация помогает призывникам и военнослужащим, в том числе не попасть на войну в Украину. В самом начале войны «Комитет солдатских матерей России» заявили об участии в войне срочников. Власти РФ долго отрицали этот факт, пока в итоге не признали его правдивость.

В обращении в лучших традициях российской пропаганды используется культу «Великой Победы». Кроме того, неназванные солдатские вдовы призывают закрыть границы и не выпускать мужчин из России. Малочисленная организация заявляет, что масштабную мобилизацию поддерживает вся Россия.

«Мы просим нашего президента, нашего Верховного Главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут? Солдатские вдовы России - за большую мобилизацию! Россия - за мобилизацию! Это наша просьба, наше решение, наше требование. И мы верим, что власти нас услышат!» - говорится в заявлении.

По стопам первой волны

Политолог Аббас Галлямов, комментируя это обращение, напомнил, что первую волну мобилизации Путин провел «по просьбе Минобороны и Генерального штаба». «Вторую он может организовать по требованию возникшего из ниоткуда проекта под пафосным названием «Солдатские вдовы России». «Вдовы» только что обратились к нему с соответствующим воззванием, - пишет Галлямов в своем Telegram-канале. - На самом деле, это рискованный шаг. Недоброжелатели могут сказать, что президент России боится делать непопулярные шаги от своего имени и поэтому прячется за женские юбки».

Политолог Владимир Пастухов в своем Telegram-канале также отметил, что «для победы России (без применения оружия массового поражения в полном масштабе) нужна не частичная, а тотальная мобилизация с переводом всей промышленности на военные рельсы».

Напомним, что источники Rus.Postimees в РФ в декабря сообщали, что идет активная подготовка к новой волне мобилизации. «Было сообщено, что после 20 января будет новая волна мобилизации. Коллеги, кто работает в государственных больницах, уже стали невыездными. Им это официально объявили. При этом работа медкомиссий сугубо формальная. На здоровье мобилизованных на самом деле никто не обращает внимания», – рассказал в конце 2022 года наш источник в сфере здравоохранения северной столицы РФ.

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