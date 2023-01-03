Автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу: в машине были бабушка с внуком
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что из деревни Кёстримяэ в волости Ряпина в полицию поступило сообщение, что в кювете находится перевернутый на крышу автомобиль. «Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, не обнаружили на месте ни одного человека, нуждающегося в помощи», - сказала Вирк.
«Было установлено, что в машине находились два человека, пожилая женщина с внуком, ни один из них не пострадал. Они после съезда в кювет сами добрались до дома. Обещали забрать машину позже».
Вирк добавила, что нарушений обнаружено не было, далее этим происшествием будет заниматься страховая компания.
Ранее Департамент транспорта предупреждал, что во вторник дорожные условия будут сложными. Водителям следует быть чрезвычайно осторожными.