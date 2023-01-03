Автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу: в машине были бабушка с внуком

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что из деревни Кёстримяэ в волости Ряпина в полицию поступило сообщение, что в кювете находится перевернутый на крышу автомобиль. «Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, не обнаружили на месте ни одного человека, нуждающегося в помощи», - сказала Вирк.

«Было установлено, что в машине находились два человека, пожилая женщина с внуком, ни один из них не пострадал. Они после съезда в кювет сами добрались до дома. Обещали забрать машину позже».

Вирк добавила, что нарушений обнаружено не было, далее этим происшествием будет заниматься страховая компания.