Террас: Эстония должна быть готова удвоить расходы на оборону

«Напомню, что в начале нынешних коалиционных переговоров мы пригласили командующего Силами обороны ознакомиться с предложениями и реальными потребностями по повышению обороноспособности Эстонии. Обширное и подробное представленное Херемом изложение вопроса сегодня ясно показывает, что нам нужно значительно больше инвестировать в укрепление обороноспособности Эстонии. Нам нужно развивать реальные военные силы и перестать говорить о каком-то абстрактном проценте расходов на оборону», - сказал Террас.

«Увеличение расходов на оборону в этом году — шаг в правильном направлении, но мы должны быть готовы инвестировать в гособорону вдвое больше. У России всегда будет численный перевес, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Силы обороны Эстонии и Кайтселийт были как можно лучше обучены, мотивированы и оснащены, чем противник. В то же время нам нужно продвигать концепцию широкой гособороны и увеличивать присутствие союзников в Эстонии. У нас есть только одно Эстонское государство, и мы должны бороться за него!» - подчеркнул Террас.