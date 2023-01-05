Кристиан Яани: фото футболистов как пример российской «мягкой силы»

По мнению Яани, выражение «мягкая сила» не должно быть чуждым никому в Эстонии, особенно в контексте раскольнической политики России – Полиция безопасности неоднократно указывала на это в своих ежегодниках (например, ежегодник КаПо за 2020/2021 гг.), а также об этом писали эксперты по безопасности и дипломаты, пишет ERR.

Иными словами, информированность наших людей должна быть хорошей, но, к сожалению, если судить по фотографии бывших и нынешних членов сборной Эстонии по футболу, позирующих с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, она еще недостаточно хороша, считает Яани.

«И уж точно не стоит быть наивным и полагать, что Россия направила инструменты своей раскольнической политики только на Украину. Эстония, безусловно, останется в центре внимания, в том числе в качестве объекта "мягкой силы"», - пишет он.

Как считает Яани, ФСБ, ГРУ, Русский мир, наверное, потирают руки и рады, что у нас циркулирует подобное фото: «Если это было сознательное действие, то они могут отчитаться перед начальством о том, что им это удалось, а если это было неосознанное действие, могут просто довольствоваться тем, что иногда им самим ничего не нужно делать, потому что "мягкая сила" работает сама по себе, но в любом случае цель достигнута».