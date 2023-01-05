Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня

Согласно сообщению режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Такое поручения Путин отдал министру обороны Сергею Шойгу.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, что сегодня утром Патриарх Кирилл выступил с призывом установить Рождественское перемирие.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», - говорится в заявлении Патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.