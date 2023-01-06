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Мучительная смерть по нелепой причине: почему Эстония ежегодно теряет десятки людей?

Не повторите их судьбу!
Ольга Лебедева
Мучительная смерть по нелепой причине: почему Эстония ежегодно теряет десятки людей?
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Кладбище. Снимок иллюстративный.
Кладбище. Снимок иллюстративный. Фото: kalyanby/Shutterstock

На выходных по Эстонии ударят трескучие морозы: температура воздуха может опуститься до -23°C. Не стоит забывать об опасностях, которые несет с собой резкое похолодание. Переохлаждение организма грозит каждому из нас серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода.

Эстонский институт развития здоровья ведет учет по всем умершим жителям Эстонии и причинам их смертей. В своем регистре причин смерти он собирает информацию о случаях смерти из-за обморожения и/или переохлаждения с 2003 года. По предварительной информации, прошлом году по этой причине умерло почти 30 человек.

«Данные за декабрь 2022 года еще не до конца обработаны, но в октябре было зарегистрировано пять таких смертельных случаев, а в ноябре – два. С января по ноябрь 2022 года насчитывалось 28 таких смертей. Но данные прошлого года пока первоначальные и могут измениться», – сказал руководитель по связям с общественностью Института развития здоровья Валдо Яхило.

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