На выходных по Эстонии ударят трескучие морозы: температура воздуха может опуститься до -23°C. Не стоит забывать об опасностях, которые несет с собой резкое похолодание. Переохлаждение организма грозит каждому из нас серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода.
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Мучительная смерть по нелепой причине: почему Эстония ежегодно теряет десятки людей?
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Мучительная смерть по нелепой причине: почему Эстония ежегодно теряет десятки людей?
Эстонский институт развития здоровья ведет учет по всем умершим жителям Эстонии и причинам их смертей. В своем регистре причин смерти он собирает информацию о случаях смерти из-за обморожения и/или переохлаждения с 2003 года. По предварительной информации, прошлом году по этой причине умерло почти 30 человек.