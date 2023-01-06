Государственная метеослужба прогнозирует зимние холода на этих выходных – местами температура воздуха может опуститься ниже 20 градусов, и несколько дней будет по-настоящему морозная зима. В такую холодную погоду очень важно соблюдать правила безопасности и избегать перегрева печной системы.
Спасательный департамент предупреждает: в морозы нужно быть особенно осторожными
«Когда резко холодает, то и помещение быстрее становится холодным. Однако при печном отоплении необходимо помнить, что утром после топки печной установке нужно дать остыть и, например, вечером, когда она остынет, ее можно снова топить. За один раз достаточно будет использовать примерно шесть килограммов или две охапки дров», – объяснила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Тулли Таавет.
Если игнорировать это правило, то печь может перегреться, из-за чего есть опасность возникновения пожара. «Нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы отопительные системы были в порядке и вовремя обслужены и почищены. Если правильно ухаживать за печью и топить осторожно и умеренно, вероятность возгорания мала», – сказала Туули Таавет.
Нужно также следить, чтобы около печи, камина, дровяной плиты и котла не было мебели, ковров, дров и других легко воспламеняемых предметов, а золу следует убирать в безопасную ёмкость из негорючего материала.
Если для обогрева необходимо использовать электрические вентиляторы и радиаторы, то и здесь следует соблюдать осторожность и не перегружать электросистему этими устройствами. Нужно помнить, что электрические обогреватели и батареи нельзя накрывать одеждой.
В сильные морозы водопроводные трубы, которые не изолированы должным образом, могут замерзнуть, их обогревать нужно осторожно и с учетом безопасности. «При обогреве труб следует избегать применения открытого огня и паяльной лампы. Для оттаивания замерзших труб мы рекомендуем использовать нагревательные кабели или воздуходувку, но даже в этом случае необходимо присутствие человека, чтобы не произошло несчастного случая», – сказала Таавет. Чтобы трубопровод не замерзал в морозы, его нужно хорошо утеплить.
Стоит помнить, что в каждом доме должен быть правильно установленный и работающий дымовой датчик. В домах, где есть печное отопление или дровяная плита, котел, камин или газовое отопительное оборудование, должен быть и датчик угарного газа.
«Важность датчика не стоит недооценивать. Чтобы быть уверенным в том, что он работает, необходимо не реже одного раза в месяц нажимать на кнопку тестирования. Также нужно следить, чтобы срок службы устройства не истек. Старый или поломанный датчик нужно заменить на новый», – напомнила Туули Таавет.
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