Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились предоставить Украине боевые машины пехоты, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии, сообщил Белый дом. Соединенные Штаты намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия планирует предоставить Украине БМП Marder, сообщает издание Politico.
Перелом в военной помощи Украине: Запад решил дать легкие танки
«Президент Байден и канцлер Шольц выразили готовность предоставлять необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется», - говорится в совместном заявлении сторон.
Ранее Госдепартамент США объявил, что США выделит Киеву 1,85 миллиарда долларов. 850 миллионов из них предоставит Пентагон.
Белый дом объявил, что планирует отправить Украине боевую машину Bradley - гусеничную бронированную машину с автоматической пушкой и пулеметом. Тем временем, Германия предоставит боевую машину пехоты Marder. Объявления были сделаны на следующий день после того, как Франция заявила, что отправит свои боевые бронированные машины AMX-10 RC, высокомобильную колесную систему, построенную на базе мощной 105-мм пушки GIAT, установленной в башне, пишет издание Politico.
По данным Bloomberg, США отправляют Украине около 50 Bradley. Представитель Минобороны ФРГ уточнил, что Германия отправит около 40 Marder.
Кроме того, Германия собирается передать Киеву дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Агентство Associated Press писало, что Patriot станет самой передовой зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак. При этом не ясно, когда именно Patriot прибудет на линию фронта в Украине, поскольку США необходимо будет обучить украинские войска использованию системы.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии, - сказал Байден журналистам во время заседания кабинета министров в Белом доме. - Россия не пытается сбавить обороты. Действия, которые они предпринимают, такие же варварские, как и год назад, и они совсем не ослабевают».
Решение отправить современные боевые машины пехоты в Украину может открыть путь к поставкам более мощных западных танков, на что американские и европейские союзники пока идут неохотно.
Среди них могут быть танки Leopard Германии или даже M1 Abrams армии США, заявили эксперты и официальные лица, которые на условиях анонимности рассказали о продолжающихся дискуссиях.
Западные танки - в отличие от менее мощных колесных машин с меньшими основными орудиями - стали бы переломным моментом для Киева, который эксплуатирует советские танки из собственных запасов и другие, предоставленные после вторжения европейскими странами. Leopard или Abrams более мобильны, точны и имеют больший радиус действия по сравнению со старыми советскими танками. Они также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или даже западные боевые машины пехоты, поскольку Украина продолжает нести большие потери на поле боя.