Перелом в военной помощи Украине: Запад решил дать легкие танки

«Президент Байден и канцлер Шольц выразили готовность предоставлять необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется», - говорится в совместном заявлении сторон.

Ранее Госдепартамент США объявил, что США выделит Киеву 1,85 миллиарда долларов. 850 миллионов из них предоставит Пентагон.

Белый дом объявил, что планирует отправить Украине боевую машину Bradley - гусеничную бронированную машину с автоматической пушкой и пулеметом. Тем временем, Германия предоставит боевую машину пехоты Marder. Объявления были сделаны на следующий день после того, как Франция заявила, что отправит свои боевые бронированные машины AMX-10 RC, высокомобильную колесную систему, построенную на базе мощной 105-мм пушки GIAT, установленной в башне, пишет издание Politico.

По данным Bloomberg, США отправляют Украине около 50 Bradley. Представитель Минобороны ФРГ уточнил, что Германия отправит около 40 Marder.

Кроме того, Германия собирается передать Киеву дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Агентство Associated Press писало, что Patriot станет самой передовой зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак. При этом не ясно, когда именно Patriot прибудет на линию фронта в Украине, поскольку США необходимо будет обучить украинские войска использованию системы.