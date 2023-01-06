Государственная метеослужба прогнозирует зимние холода в предстоящие выходные - местами температура воздуха может опуститься ниже 20 градусов, и несколько дней будет по-настоящему морозная зима. В такую холодную погоду очень важно соблюдать правила безопасности и избегать перегрева печной системы. Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
Спасательный департамент предупреждает: ни за что не делайте этого в морозы
«Когда резко холодает, то и помещение быстрее становится холодным. Однако в квартирах с печным отоплением необходимо помнить, что утром после топки печной установке нужно дать остыть и, например, вечером, когда она остынет, ее можно снова топить. За один раз достаточно будет использовать примерно 6 килограмм или две охапки дров», - объяснила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Тулли Таавет и добавила, что если игнорировать это правило, то печь может перегреться, из-за чего есть опасность возникновения пожара.
«Нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы отопительные системы были в порядке и вовремя обслужены и почищены. Если правильно ухаживать за печью и топить осторожно и умеренно, вероятность возгорания мала», - сказала Туули Таавет.
Нужно также следить, чтобы около печи, камина, дровяной плиты и котла не было мебели, ковров, дров и других легко воспламеняемых предметов, а золу следует убирать в безопасную ёмкость из негорючего материала.
Если для обогрева необходимо использовать электрические вентиляторы и радиаторы, то и здесь следует соблюдать осторожность и не перегружать электросистему этими устройствами. Нужно помнить, что электрические обогреватели и батареи нельзя накрывать одеждой.
В сильные морозы вода в водопроводных трубах, которые не изолированы должным образом, может замёрзнуть, их обогревать нужно осторожно и с учетом безопасности. «При обогреве труб следует избегать применения открытого огня и паяльной лампы. Для оттаивания замерзших труб мы рекомендуем использовать нагревательные кабели или воздуходувку, но даже в этом случае необходимо присутствие человека, чтобы не произошло несчастного случая», - сказала Туули Таавет. Чтобы трубопровод не замерзал в морозы, его нужно хорошо утеплить.
Стоит помнить, что в каждом доме должен быть правильно установленный и работающий датчик дыма. В домах, где есть печное отопление или дровяная плита, котёл, камин или газовое отопительное оборудование, должен быть и датчик угарного газа. «Важность датчика не стоит недооценивать. Для того чтобы быть уверенным в том, что он работает, необходимо не реже одного раза в месяц нажимать на кнопку тестирования. Также нужно следить, чтобы срок службы устройства не истёк. Старый или поломанный датчик нужно заменить на новый», - напомнила Туули Таавет.
«Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу пожарной безопасности в вашем доме, то можно пригласить к себе спасателей, которые проверят ваш дом и дадут советы, как улучшить пожарную безопасность. Консультацию можно заказать по номеру 1247», - напомнила пресс-служба Спасательного департамента.