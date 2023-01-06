Спасательный департамент предупреждает: ни за что не делайте этого в морозы

«Когда резко холодает, то и помещение быстрее становится холодным. Однако в квартирах с печным отоплением необходимо помнить, что утром после топки печной установке нужно дать остыть и, например, вечером, когда она остынет, ее можно снова топить. За один раз достаточно будет использовать примерно 6 килограмм или две охапки дров», - объяснила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Тулли Таавет и добавила, что если игнорировать это правило, то печь может перегреться, из-за чего есть опасность возникновения пожара.

«Нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы отопительные системы были в порядке и вовремя обслужены и почищены. Если правильно ухаживать за печью и топить осторожно и умеренно, вероятность возгорания мала», - сказала Туули Таавет.

Нужно также следить, чтобы около печи, камина, дровяной плиты и котла не было мебели, ковров, дров и других легко воспламеняемых предметов, а золу следует убирать в безопасную ёмкость из негорючего материала.

Если для обогрева необходимо использовать электрические вентиляторы и радиаторы, то и здесь следует соблюдать осторожность и не перегружать электросистему этими устройствами. Нужно помнить, что электрические обогреватели и батареи нельзя накрывать одеждой.