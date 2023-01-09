Цены на газ упали, но не в счетах

Путин хотел задушить Европу ценами на газ и заморозить нынешней зимой. Но пока мерзнет Россия, а цены на газ в Европе упали в разы, до уровней, которые были еще до приказа Путина напасть на Украину 24 февраля 2022 года. Rus.Postimees поговорил с экспертами о том, что происходит, и ждать ли обычным потребителям снижения своих трат на обогрев вслед за обвалом рыночных цен на газ.