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Цены на газ упали, но не в счетах

Эксперты спорят о будущих ценах на газ
, журналист
Цены на газ упали, но не в счетах
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Газовая плита. Фото иллюстративное.
Газовая плита. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO/Jochen Eckel

Путин хотел задушить Европу ценами на газ и заморозить нынешней зимой. Но пока мерзнет Россия, а цены на газ в Европе упали в разы, до уровней, которые были еще до приказа Путина напасть на Украину 24 февраля 2022 года. Rus.Postimees поговорил с экспертами о том, что происходит, и ждать ли обычным потребителям снижения своих трат на обогрев вслед за обвалом рыночных цен на газ.

«Было время, и цены снижали…»

Одна из главных причин нынешнего падения рыночных цен на газ – погода в ЕС, которая в прошедшие недели зимы 2022-2023 года была сравнительно теплой.

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