Исследование ⟩ Три четверти сотрудников готовы сменить работу

Лишь каждый четвертый работник совершенно не заинтересован в смене места работы, говорится в исследовании.

«Статистика портала по трудоустройству CVKeskus.ee также отражает всплеск интереса к вакансиям - в прошлом году на платформе было рекордное количество посетителей, а вакансии были просмотрены более 42 миллионов раз», - сказала Грете Адлер, руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee, добавив, что январь также начался с высокой активности соискателей: только за первую неделю более 500 сотрудников подали заявления на самую популярную вакансию.

Согласно опросу, наибольшее количество людей, ожидающих предложений и просматривающих рынок труда, наблюдается среди работников промышленности, транспорта, складского хозяйства и маркетинга, где более 80% сотрудников открыты для новых возможностей.

Люди, занятые в сфере уборки и проживания, чаще всего сами активно ищут работу.

«Как и ожидалось, те работники, которые не получили прибавки к зарплате в прошлом году, значительно более активны на рынке труда», - сказала Кадри Сэедер, Руководитель и аналитик Агентства по Исследованию Зарплат. «Только 5% работников, получивших повышение зарплаты в прошлом году, активно искали работу. В четыре раза больше активных искателей работы среди тех, чья зарплата снизилась в прошлом году, и в два раза больше среди тех, чья зарплата не изменилась», - добавила она.

У 6% опрошенных работников снизилась заработная плата