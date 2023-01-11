Почти половина сотрудников, 45%, принявших участие в опросе Агентства по Исследованию зарплат и портала вакансий CVKeskus.ee, внимательно следят за предложениями о работе или активно ищут новую работу, а чуть менее трети, 31%, ждут предложений от работодателей.
Исследование ⟩ Три четверти сотрудников готовы сменить работу
Лишь каждый четвертый работник совершенно не заинтересован в смене места работы, говорится в исследовании.
«Статистика портала по трудоустройству CVKeskus.ee также отражает всплеск интереса к вакансиям - в прошлом году на платформе было рекордное количество посетителей, а вакансии были просмотрены более 42 миллионов раз», - сказала Грете Адлер, руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee, добавив, что январь также начался с высокой активности соискателей: только за первую неделю более 500 сотрудников подали заявления на самую популярную вакансию.
Согласно опросу, наибольшее количество людей, ожидающих предложений и просматривающих рынок труда, наблюдается среди работников промышленности, транспорта, складского хозяйства и маркетинга, где более 80% сотрудников открыты для новых возможностей.
Люди, занятые в сфере уборки и проживания, чаще всего сами активно ищут работу.
«Как и ожидалось, те работники, которые не получили прибавки к зарплате в прошлом году, значительно более активны на рынке труда», - сказала Кадри Сэедер, Руководитель и аналитик Агентства по Исследованию Зарплат. «Только 5% работников, получивших повышение зарплаты в прошлом году, активно искали работу. В четыре раза больше активных искателей работы среди тех, чья зарплата снизилась в прошлом году, и в два раза больше среди тех, чья зарплата не изменилась», - добавила она.
У 6% опрошенных работников снизилась заработная плата
По данным Сеэдер, 40% опрошенных работников в прошлом году не получили повышения зарплаты, а у 6% из них она даже снизилась.
Работники, чей нынешний работодатель не разрешает удаленную работу, также более чем в два раза чаще ищут работу, чем работники с гибким графиком.
По сравнению с предыдущими двумя годами, уверенность работников в том, что они смогут найти новую работу, также немного возросла. По результатам опроса Грета Адлер подчеркнула, что каждый второй опрошенный работник предполагает, что найдет работу, эквивалентную своей нынешней, в течение нескольких месяцев. «Только 7% респондентов считают, что не смогут получить равноценную работу на нынешнем рынке труда», - отметила она.
По ее словам, люди в секторе информационных и телекоммуникационных технологий по-прежнему чувствуют себя наиболее уверенно, в то время как работники строительства и здравоохранения по-прежнему рассматривают много хороших возможностей. Однако людям, работающим в сфере искусства, культуры, журналистики и гуманитарных наук, сложнее всего найти равноценную работу: каждый пятый считает, что не сможет ее найти.
Дважды в год Агентство по Исследованию Зарплат и портал вакансий CVKeskus.ee организуют общенациональное исследование рынка труда и заработной платы, в ходе которого опрашиваются работодатели и работники. В конце прошлого года на опрос сотрудников ответили 9 256 человек.