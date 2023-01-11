Директор СВР Сергей Нарышкин месяц не появлялся на публике после встречи с директором ЦРУ Бернсом. Пресс-служба раведывательного ведомства РФ отрицает увольнение своего шефа.
Пропал глава службы внешней разведки России
После нескольких недель медийной тишины от главы СВР Сергея Нарышкина, известного своими активными пропагандистскими усилиями по оправданию развязанной Путиным войны в Украине, его пресс-служба официально опровергла информацию об увольнении высокопоставленного путинского силовика.
«Досужие вымыслы не комментируем», - сообщили российским государственным информационным агентствам подчиненные Нарышкина 11 января в ответ на вопросы о том, являются ли достоверными сообщения Telegram-каналов об опале у Путина, в которую якобы попал Сергей Нарышкин.
Именно Нарышкин в ноябре 2022 года вел секретные переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции. О состоявшейся встрече сообщили американские СМИ, которые утверждали, что Нарышкину были переданы предупреждения Вашингтона о масштабах последствий в случае применения Москвой ядерного оружия в Украине.
Эти сообщения по горячим следам официально опровергали заместители главы МИД РФ. Сам Сергей Лавров тогда обрушился с критикой на американскую сторону за утечку в СМИ информации о переговорах. О том, что Нарышкин и Бернс обсуждали именно ядерную безопасность, позже заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
После ноябрьской встречи руководителей разведывательных служб России и США, тема возможного применения ядерного оружия ушла из медийной повестки российской пропаганды.
Сегодня же российская пропаганда распространила видеозапись, на которой Нарышкин якобы 11 января принял в Москве участие в открытии мемориальной доски разведчикам Моррису и Леонтине Коэн, которые в сталинские времена передавали в СССР данные об американской ядерной программе, были осуждены в Англии в начале 60-х и в дальнейшем выданы Москве. Американские перебежчики умерли в Москве в 90-е- годы.
Нарышкин на видео не говорит ни слова, но в полном одиночестве срывает ткань с мемориальной доски.
Накануне начала военного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2024 года, на совещании членов Совета Безопасности в Кремле Нарышкин был единственным путинским чиновником, который замешкался в процессе личного выражения поддержки действиям Путина по Украине.
Главе СВР Сергею Нарышкину 68 лет. Он возглавляет внешнюю разведку РФ с 2016 года. Путин назначил его на эту должность, несмотря на переизбрание в Госдуму от партии «Единая Россия». До этого он пять лет занимал пост председателя Государственной Думы. В 2008-2011 годах он работал главой администрации президента Дмитрия Медведева. В 2012 году был единогласно избран председателем Парламентского Собрания Союза России и Беларуси.
Нарышкин известен своей дружбой с представителями азербайджанской диаспоры в Москве. Во время недавней войны Баку за Нагорный Карабах с многолетним союзником России, Арменией, Нарышкина видели в столичных саунах, которыми владеют выходцы из Азербайджана.