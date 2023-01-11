Пропал глава службы внешней разведки России

После нескольких недель медийной тишины от главы СВР Сергея Нарышкина, известного своими активными пропагандистскими усилиями по оправданию развязанной Путиным войны в Украине, его пресс-служба официально опровергла информацию об увольнении высокопоставленного путинского силовика.

«Досужие вымыслы не комментируем», - сообщили российским государственным информационным агентствам подчиненные Нарышкина 11 января в ответ на вопросы о том, являются ли достоверными сообщения Telegram-каналов об опале у Путина, в которую якобы попал Сергей Нарышкин.

Именно Нарышкин в ноябре 2022 года вел секретные переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции. О состоявшейся встрече сообщили американские СМИ, которые утверждали, что Нарышкину были переданы предупреждения Вашингтона о масштабах последствий в случае применения Москвой ядерного оружия в Украине.

Сергей Нарышкин в кресле председателя Госдумы, 2014 год. Фото: Scanpix

Эти сообщения по горячим следам официально опровергали заместители главы МИД РФ. Сам Сергей Лавров тогда обрушился с критикой на американскую сторону за утечку в СМИ информации о переговорах. О том, что Нарышкин и Бернс обсуждали именно ядерную безопасность, позже заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

После ноябрьской встречи руководителей разведывательных служб России и США, тема возможного применения ядерного оружия ушла из медийной повестки российской пропаганды.