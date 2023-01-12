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Марина Кальюранд ⟩ «Давно выслала бы российского посла из Эстонии»

, журналист
«Давно выслала бы российского посла из Эстонии»
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Студия Postimees: Марина Кальюранд, депутат Европарламента
Студия Postimees: Марина Кальюранд, депутат Европарламента Фото: Pilt videost

МИД Эстонии сообщил посольству РФ в Таллинне, что Москва должна сократить число сотрудников своего диппредставительства к 1 февраля 2023 года. Вместо семнадцати дипломатов должно остаться восемь. Ровно столько, сколько дипломатов Эстонии сегодня работает в Москве.

Rus.Postimees спросил бывшего министра иностранных дел Эстонии Марину Кальюранд, насколько велики риски, что граждане Эстонии в РФ останутся без поддержки своих дипломатов. Ведь если Россия, которая любит зеркальные ответы, тоже вышлет девять дипломатов, в нашем посольстве в российской столице не останется никого.

Чем рискуют граждане Эстонии в РФ после решения урезать дипмиссию России в Таллинне, рассказала глава МИД нашей страны в 2015-2016 годах.

- Нынешний глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу говорит, что решение сократить численность российских дипломатов преследует целью «достижение паритета». Это справедливое с точки зрения практики межгосударственных отношений требование?

- В принципе, да. Потому что паритет, или зеркальное отношение - это принцип международных отношений, принцип отношений между государствами. Но если мы посмотрим, например, на величину государства, то да, бывают случаи, когда посольство маленького государства меньше, чем посольство большого государства в этом маленьком государстве. Так что различия могут быть.

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