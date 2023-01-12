Марина Кальюранд ⟩ «Давно выслала бы российского посла из Эстонии»

МИД Эстонии сообщил посольству РФ в Таллинне, что Москва должна сократить число сотрудников своего диппредставительства к 1 февраля 2023 года. Вместо семнадцати дипломатов должно остаться восемь. Ровно столько, сколько дипломатов Эстонии сегодня работает в Москве.



Rus.Postimees спросил бывшего министра иностранных дел Эстонии Марину Кальюранд, насколько велики риски, что граждане Эстонии в РФ останутся без поддержки своих дипломатов. Ведь если Россия, которая любит зеркальные ответы, тоже вышлет девять дипломатов, в нашем посольстве в российской столице не останется никого.