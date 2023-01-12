Марина Кальюранд ⟩ «Я давно бы выслала из Эстонии российского посла»

«Цель была поставлена ​​еще летом. И мы вместе с различными учреждениями оценили это решение и сочли целесообразным добиться паритета», - объяснил Postimees смысл принятого решения действующий министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу . А чем теперь рискуют граждане Эстонии в РФ, Rus.Postimees рассказала Марина Кальюранд, возглавлявшая МИД Эстонии в 2015-2016 годах. - Нынешний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу говорит, что решение сократить численность российских дипломатов преследует цель «достижения паритета». Это справедливое с точки зрения практики межгосударственных отношений требование?

- В принципе, да. Потому что паритет, или зеркальное отношение - это принцип международных отношений, принцип отношений между государствами. Но если мы посмотрим, например, на величину государства, то да, бывают случаи, когда посольство маленького государства меньше, чем посольство большого государства в этом маленьком государстве. Так что различия могут быть.