МИД Эстонии сообщил посольству РФ в Таллинне, что Москва должна сократить число сотрудников своего диппредставительства к 1 февраля 2023 года. Вместо семнадцати дипломатов должно остаться восемь. Ровно столько дипломатов Эстонии сегодня работает в Москве. Rus.Postimees спросил бывшего министра иностранных дел Эстонии Марину Кальюранд, насколько велик риск, что граждане Эстонии в РФ останутся без поддержки своих дипломатов. Ведь если Россия в ответ вышлет тоже девятерых, в нашем посольстве в российской столице не останется никого.
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Марина Кальюранд ⟩ «Я давно бы выслала из Эстонии российского посла»
«Я давно бы выслала из Эстонии российского посла»
«Цель была поставлена еще летом. И мы вместе с различными учреждениями оценили это решение и сочли целесообразным добиться паритета», - объяснил Postimees смысл принятого решения действующий министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. А чем теперь рискуют граждане Эстонии в РФ, Rus.Postimees рассказала Марина Кальюранд, возглавлявшая МИД Эстонии в 2015-2016 годах.
- Нынешний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу говорит, что решение сократить численность российских дипломатов преследует цель «достижения паритета». Это справедливое с точки зрения практики межгосударственных отношений требование?
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