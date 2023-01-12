Сегодня в магазинах, в том числе в крупных сетях, остается много продуктов питания российского производства: растительное масло, чай, сладости, соусы. Исчезнут ли с полок "Бабаевский шоколад" и "Тульские пряники"? Какая привычная косметика с кириллицей на упаковке останется в продаже? Справятся ли предприниматели с ограничениями на их бизнес?
Часть привычной косметики и продуктов под антироссийские санкции не попала. Смотрите, что останется в продаже
С понедельника, 9 января, вступили в силу ограничения на ввоз некоторых групп товаров из России. Эти товары попали под санкции Евросоюза осенью, но в течении трех месяцев действовал переходный период, призванный уберечь предпринимателей от неоправданных убытков: ввозить уже купленное с 07.10.2022 было можно, но декларировать новые партии товара, приобретенные после 07.10.2022 уже было нельзя. В связи с этими ограничениями возникает вопрос, какие товары в магазинах пропадут, а какие останутся и какой бизнес пострадает больше всего.
Руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус подчеркнула, что наличие в магазине товара российского производства не означает непременно, что предприниматель нарушает санкционные требования: «Продажа российских товаров/товаров из России в ЕС не запрещена. Если компания хочет продавать российские товары, пока они есть и не запрещены к ввозу, это личное решение предпринимателя/продавца».
По словам главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна, санкции направлены на то, чтобы экономическими методами заставить страну-агрессора прекратить военные действия. «Из России очень часть ввозили икру, качественную водку, табачные изделия. Сегодня это ввозить больше нельзя, - сказал он. - Конечно, есть много продуктов питания, тот же самый хлеб, которые ввозить можно. Есть предметы, которые и раньше нельзя было ввозить из третьих стран на территорию Евросоюза, например изделия из мяса».
В магазинах, в том числе в крупных сетях, сегодня много продуктов питания российского производства: растительное масло, чай, сладости, соусы.
Исчезнут ли с полок «Бабаевский шоколад» и «Тульские пряники»? «Нет, их по-прежнему можно привозить и продавать. Все, что не запрещено, разрешено». - пояснила Пирет Тинкус. Одним из таких магазинов, где есть продукты, алкоголь и бытовая химия российского производства - это Paldiski kaubamaja, работающий в центре города Палдиски.
Собственник магазина Надежда Смирнова пояснила, что на ее бизнесе запрет не отразится, так как она не заказывала товар из России, а покупала у оптовых компаний в Эстонии очень маленькие партии. Заменить их аналогичными продуктами из других стран, в том числе из Украины, не будет проблемой.
Справится ли с ударом сеть LCosmetics?
Есть торговые сети и предприятия, которые выстроили свою бизнес-модель именно на товаре из России и им, очевидно, придется провести ее серьезную реорганизацию.
В частности, сеть косметических товаров LCosmetics продает преимущественно российский и белорусский товар. Правда, белорусская косметика под санкции не попала, поэтому Вітэкс и Белита в продаже останутся, а вот с «Черный жемчугом» и «Чистой линией» придется попрощаться.
Продавцы магазина LCosmetics в Ласнамяэ признали, что о запрете на ввоз российской косметики слышали, но не от руководства, а от клиентов, которые привыкли покупать российские марки. На вопрос, что будет с ассортиментом, они сказали, что заменить «запрещенку» будет не сложно: сеть уже покупает новые украинские, польские и французские средства.
Сеть принадлежит компании Laminto OÜ и насчитывает 26 магазинов, расположенных в тех местах, где косметика российского производства может пользоваться спросом: восемь магазинов в Ласнамяэ, два в Мустамяэ, три в Нарве, по два в Кохтла-Ярве и Йыхви, в Силламяэ.
С Laminto OÜ связана оптовая компания Laminto Kaubandus OÜ. Предприятие было зарегистрировано только в 2020 году для оптовой торговли косметическими средствами и, видимо, ей уже придется покупать что-то другое. Rus.Postimees обратился за комментариями к собственникам Laminto и Laminto Kaubandus, но они не ответили на письма. В отделе по связям с общественностью торговой сети LCosmetics нам сказали, что смогут дать комментарии не раньше, чем недели через две.