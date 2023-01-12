Часть привычной косметики и продуктов под антироссийские санкции не попала. Смотрите, что останется в продаже

С понедельника, 9 января, вступили в силу ограничения на ввоз некоторых групп товаров из России. Эти товары попали под санкции Евросоюза осенью, но в течении трех месяцев действовал переходный период, призванный уберечь предпринимателей от неоправданных убытков: ввозить уже купленное с 07.10.2022 было можно, но декларировать новые партии товара, приобретенные после 07.10.2022 уже было нельзя. В связи с этими ограничениями возникает вопрос, какие товары в магазинах пропадут, а какие останутся и какой бизнес пострадает больше всего.

Руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус подчеркнула, что наличие в магазине товара российского производства не означает непременно, что предприниматель нарушает санкционные требования: «Продажа российских товаров/товаров из России в ЕС не запрещена. Если компания хочет продавать российские товары, пока они есть и не запрещены к ввозу, это личное решение предпринимателя/продавца».

По словам главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна, санкции направлены на то, чтобы экономическими методами заставить страну-агрессора прекратить военные действия. «Из России очень часть ввозили икру, качественную водку, табачные изделия. Сегодня это ввозить больше нельзя, - сказал он. - Конечно, есть много продуктов питания, тот же самый хлеб, которые ввозить можно. Есть предметы, которые и раньше нельзя было ввозить из третьих стран на территорию Евросоюза, например изделия из мяса».