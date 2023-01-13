Мы приспособились к новым волнам коронавируса – его мутация и наша адаптация сделали свое дело. Но внутри этого общего тренда есть еще одна закономерность. От новых волн вируса все больше страдают те, кто стараются не замечать и скрыть масштабы проблемы. Например, восточный сосед Эстонии.
Время коммента ⟩ Коронавирус бережет «хороших» и кидается на «плохих»?
В своем недавнем комментарии об актуальном состоянии постковидной эпохи Кристер Киви признался, что избавился от панического синдрома, который охватил человечество ранней весной 2020 года. Журналист с тенью грустной иронии вспомнил, как тогда задыхался, пытаясь надеть маску, подъезжая к магазину на велосипеде, и рисковал устроить пожар, нагревая в духовке газеты, прежде чем отнести их пожилому родственнику.
Теперь это в прошлом. Эксперты заверяют, что нет оснований считать новую разновидность «омикрона», получившую маркировку XBB.1.5, более опасной, чем предыдущие. Вирус может пробить иммунную защиту, но он и раньше был горазд на мерзкие выходки. Зато та же мутация снижает его способность разрушать структуру клетки. Проще говоря, теперь он пугает, а нам не страшно. Его назвали «кракен», в честь морского чудища, – гигантского осьминога, которого никто никогда не видел. То есть в честь страха как такового, принимающего разнообразные формы.
Страны мира реагируют на информацию о новой волне коронавируса по-разному. И в этом есть прямая зависимость от экономического развития, социальной ответственности и политических приоритетов этих стран. Можно, конечно, усмотреть высокомерие в таком утверждении. Тем, кто считает себя почему-либо «выше», легче со знанием дела рассуждать о «высоком уровне».
Однако привычное обсуждение новой разновидности болезни исправно идет в странах, которые следуют стандартам информационной прозрачности. То есть, в первую очередь, в Европе и США. Там же публикуются съемки длинных очередей в крематории и похоронные бюро, которые, например, наблюдаются в Китае. Который о масштабах эпидемии, очнувшейся в конце прошлого года, предпочитает не слишком распространяться.
В декабре 2022 года политика нулевой терпимости к вирусу, выражавшаяся в закрытых границах и жестких карантинных требованиях, в Китае была отменена. И никакой «кракен» уже не в силах напугать товарища Си и его подчиненных. Партия – не та организация, которая вдруг раз – и прогнется под какой-то новый штамм. Решение было принято. Дело, конечно, не только в специфике представлений о чести и достоинстве. Есть и более практические соображения. Китай больше не может закрываться, его экономика падала с начала пандемии. Продолжение в том же духе может обернуться катастрофой, потерей лидерства. А людей в Китае, мягко говоря, немало. Такой вот цинический консенсус по умолчанию.
Примерно тот же подход обнаруживается и в России. Вернее, там холодную статистику исправно публикуют, и при желании можно отследить неуклонный рост числа заболеваний. Относительно трезвый анализ ситуации предлагают медиа, традиционно обслуживающие читателя со средним и высшим образованием. Эксперты, к которым обращаются такие издания, выражают озабоченность низкой активностью вакцинации. Это постоянная тема российских СМИ в течение всей пандемии. Люди предпочитают смотреть ТВ или читать новости, которые рассказывают им, что все под контролем, а случаев заражения – с каждым днем все меньше. Даже если кто-то и помрет там-сям.
Есть и еще один испытанный прием, к которому в начале пандемии прибегали так называемые ковид-диссиденты, а теперь вовсю используют пропагандисты, призывающие «не раскачивать лодку». Прием состоит в том, что коронавирус переименовывают в «грипп» или «пневмонию», ибо само слово «сеет панику». Неизвестно, да и не так уж важно, с чем угодил в больницу, скажем, некогда именитый кинорежиссер, а ныне профессиональный «бесогон» (ведущий одноименного канала) Никита Михалков. Главное, что все по определению под контролем. Люди довольны, им ничего не угрожает.
Нет сомнений, что в России коронавирус, будь он хоть скандинавский кракен, хоть патриотичное русское чудо-юдо, мешает подготовке очередной волны мобилизации. Читатели аналитических медиа пока попадают в жернова этой мельницы несистематически, да и в целом их немного. Они погоды не делают и могут читать, чем на самом деле озабочены медики. И даже ходить прививаться.
А новая волна ковида пусть себе делает, что хочет. Настоящие русские богатыри никогда не прививались, это не по-пацански. От гриппа же помирали сто лет назад, и об этом никто не помнит. Вот и нечего мутить воду! Когда России, занятой таким важным делом, как война в Украине, нужны люди, которые будут не лежать на больничном, а с энтузиазмом шагать в топку.
Чем озабочен весь мир, то Китаю и России вовсе не страшно. У них другие заботы на повестке дня. Поэтому уже приняты меры по тестированию всех, кто прибывает из радостно открывшегося Китая. В отношении закрытой по другим причинам России такие меры не приняты. Хотя рост проблемы на фоне ее игнорирования там неизбежен. И граничащим с Россией странам стоит это иметь в виду.