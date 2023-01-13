Время коммента ⟩ Коронавирус бережет «хороших» и кидается на «плохих»?

У похоронного бюро. Шанхай, 5 января 2023 года. Фото: STAFF/REUTERS

В декабре 2022 года политика нулевой терпимости к вирусу, выражавшаяся в закрытых границах и жестких карантинных требованиях, в Китае была отменена. И никакой «кракен» уже не в силах напугать товарища Си и его подчиненных. Партия – не та организация, которая вдруг раз – и прогнется под какой-то новый штамм. Решение было принято. Дело, конечно, не только в специфике представлений о чести и достоинстве. Есть и более практические соображения. Китай больше не может закрываться, его экономика падала с начала пандемии. Продолжение в том же духе может обернуться катастрофой, потерей лидерства. А людей в Китае, мягко говоря, немало. Такой вот цинический консенсус по умолчанию.

Примерно тот же подход обнаруживается и в России. Вернее, там холодную статистику исправно публикуют, и при желании можно отследить неуклонный рост числа заболеваний. Относительно трезвый анализ ситуации предлагают медиа, традиционно обслуживающие читателя со средним и высшим образованием. Эксперты, к которым обращаются такие издания, выражают озабоченность низкой активностью вакцинации. Это постоянная тема российских СМИ в течение всей пандемии. Люди предпочитают смотреть ТВ или читать новости, которые рассказывают им, что все под контролем, а случаев заражения – с каждым днем все меньше. Даже если кто-то и помрет там-сям.