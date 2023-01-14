Фото и Видео ⟩ Наводнение в Латвии: плотина не выдержала натиска воды и льда

В четверг Rus.Postimees писал, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в районе Екабпилса, связанный с медленным разрушением плотины, защищавшей район.

За последние 24 часа уровень воды поднялся примерно на 70 сантиметров, что всего на десять сантиметров меньше рекордного уровня наводнения в городе - в 1981 году.

Укрепление плотины продолжается, но все больше и больше районов города оказываются под водой. Движение в районе наводнения затруднено, сообщается о перебоях в электро- и водоснабжении, а также в телекоммуникационной связи.

🇱🇻 Komunālie dienesti #Jēkabpils (#Latvija) bez apstājas veido barjeras Daugavas ūdens straumēm, kuras apgājušas aizsargdambi.

📸 Iveta Apse pic.twitter.com/aaqBxbLZcu — BreakingLV (@breakinglv) January 14, 2023

Гидрологи отмечают, что ситуация не улучшается, так как с верховьев реки приходят новые массы льда, и все большие площади затапливаются. Портал LETA пишет, что в районах наводнения идет эвакуация местных жителей.

Пока нет точной информации о том, сколько домов и участков затоплено.

По словам мэра города, уровень воды превысил высоту плотины и воду сдерживает только бетонное ограждение. Также он признается, что все, кто последние четыре дня занимался укреплением плотины, вымотаны.

Уровень воды в Даугаве, Екабпилс. Прямой эфир.

Красный уровень опасности означает, что существует высокая вероятность значительных разрушений на большой территории и опасность для жизни людей. Жители должны быть готовы к чрезвычайным мерам и эвакуации, следовать информации и инструкциям ответственных органов.