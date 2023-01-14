Около 8 часов утра в субботу, 14 января, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Фото ⟩ Наводнение в Латвии: дамба не выдержала натиска воды и льда
В четверг Rus.Postimees писал, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в районе Екабпилса, связанный с медленным разрушением плотины, защищавшей район.
За последние 24 часа уровень воды поднялся примерно на 70 сантиметров, что всего на десять сантиметров меньше рекордного уровня наводнения в городе - в 1981 году.
Город Екабпилс расположен на обоих берегах реки Даугавы, примерно в 135 километрах от Риги и в 142 километрах от эстонского пограничного города Валга.
Екабпилская дамба была построена для защиты южной части города, которая частично располагается в низине, от затоплений во время паводков.
Укрепление дамбы продолжается, но все больше и больше районов города оказываются под водой. Движение в районе наводнения затруднено, сообщается о перебоях в электро- и водоснабжении, а также в телекоммуникационной связи.
🇱🇻 Komunālie dienesti #Jēkabpils (#Latvija) bez apstājas veido barjeras Daugavas ūdens straumēm, kuras apgājušas aizsargdambi.— BreakingLV (@breakinglv) January 14, 2023
📸 Iveta Apse pic.twitter.com/aaqBxbLZcu
Гидрологи отмечают, что ситуация не улучшается, так как с верховьев реки приходят новые массы льда, и все большие площади затапливаются. Портал LETA пишет, что в районах наводнения идет эвакуация местных жителей.
Пока нет точной информации о том, сколько домов и участков затоплено.
По словам мэра города, уровень воды превысил высоту дамбы и воду сдерживает только бетонное ограждение. Также он признается, что все, кто последние четыре дня занимался укреплением дамбы, вымотаны.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter заявил, что поддерживает связь с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом, министром внутренних дел Марисом Кучинскисом и мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом, и добавляет, что правительство готово оказать всю необходимую помощь.
Esmu saziņā ar @VARAM_Latvija @IeM_gov_lv ministriem un @JekabpilsLV mēru. Situācija Jēkabpilī joprojām ir nopietna, valdība ir gatava sniegt visu nepieciešamo palīdzību. Aicinu iedzīvotājus sekot atbildīgo dienestu norādēm. Paldies visiem, kas strādā situācijas kontrolēšanā.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) January 14, 2023
Красный уровень опасности означает, что существует высокая вероятность значительных разрушений на большой территории и опасность для жизни людей. Жители должны быть готовы к чрезвычайным мерам и эвакуации, следовать информации и инструкциям ответственных органов.
В первые дни этого года река Койва в Адаже вышла из берегов, частные хозяйства были затоплены, а их жители были вынуждены эвакуироваться.