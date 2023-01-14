Фото ⟩ Наводнение в Латвии: дамба не выдержала натиска воды и льда

В четверг Rus.Postimees писал , что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в районе Екабпилса, связанный с медленным разрушением плотины, защищавшей район.

За последние 24 часа уровень воды поднялся примерно на 70 сантиметров, что всего на десять сантиметров меньше рекордного уровня наводнения в городе - в 1981 году.

Город Екабпилс расположен на обоих берегах реки Даугавы, примерно в 135 километрах от Риги и в 142 километрах от эстонского пограничного города Валга.

Екабпилская дамба была построена для защиты южной части города, которая частично располагается в низине, от затоплений во время паводков.