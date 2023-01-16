Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Полиция Эстонии ответила послу РФ Липаеву о нападениях на транспорт российских дипломатов

Эксклюзив Rus.Postimees
rus.postimees.ee
Полиция Эстонии ответила послу РФ Липаеву о нападениях на транспорт российских дипломатов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ограждение около посольства России в Таллинне. Антивоенная акция 26 ноября 2022 года. Выступление Артемия Троицкого.
Ограждение около посольства России в Таллинне. Антивоенная акция 26 ноября 2022 года. Выступление Артемия Троицкого. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Департамент полиции и погранохраны подтверждает серию нападений на автомобили сотрудников российского диппредставительства в Эстонии. Количество поврежденных машин приближается к двум десяткам.

Эстонская полиция специально для Rus.Postimees прокомментировала заявления посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, который на минувшей неделе сообщил о серии нападений на автомобили российских дипломатов. В эфире российского телевидения Липаев сказал о повреждении полутора десятков машин дипмиссии Москвы в Таллинне.

Руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер рассказала Rus.Postimees, что поврежденных автомобилей больше.

Ключевые слова
Наверх