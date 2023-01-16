Департамент полиции и погранохраны подтверждает серию нападений на автомобили сотрудников российского диппредставительства в Эстонии. Количество поврежденных машин приближается к двум десяткам.
Для подписчиков
Полиция Эстонии ответила послу РФ Липаеву о нападениях на транспорт российских дипломатов
Эксклюзив Rus.Postimees
Полиция Эстонии ответила послу РФ Липаеву о нападениях на транспорт российских дипломатов
Эстонская полиция специально для Rus.Postimees прокомментировала заявления посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, который на минувшей неделе сообщил о серии нападений на автомобили российских дипломатов. В эфире российского телевидения Липаев сказал о повреждении полутора десятков машин дипмиссии Москвы в Таллинне.
Ключевые слова
- москва
- полиция
- посол россии
- посол
- таллинн
- мид
- нападение
- посольство
- расследование
- департамента полиции
- дипломатия
- посольство россии
- нападения
- рейнсалу
- урмас рейнсалу
- дипломат
- мид рф
- хулиганство
- посольство рф
- российские дипломаты
- мид эстонии
- российский дипломат
- посольства
- дипломаты
- марина кальюранд
- департамент полиции
- дипломатические отношения
- Кальюранд
- расследования
- Мария Захарова
- Владимир Липаев