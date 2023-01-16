Вопрос читателя: должен ли я разрешать сотрудникам устраивать в рабочее время перекуры?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Ограничения на потребление табачных изделий предусмотрены Законом о табаке и табачных изделиях (TubS). Часть 1 статьи 29 определяет места, где курение запрещено, например, в помещениях дошкольного учреждения, начальной школы, гимназии, профессионального учебного заведения, школы по интересам, открытого молодежного центра и их ограниченной земельной площади, на производстве и складе компании, в торговом зале торговой точки и т.д.

Если речь не идет о месте, упомянутом в части 1 статьи 29, то, согласно, части 1 статьи 30, собственник помещения или ограниченной территории принимает решение по своему усмотрению. Это означает, что работодатель вправе решать, разрешать или не разрешать работникам курить в помещениях его компании. Если работодатель не хочет, чтобы сотрудники курили в помещениях его компании, он не обязан создавать подходящие условия для курения.

При этом стоит отметить, что работодатель не может запретить работникам курить за пределами территории своего предприятия. Работодатель также не обязан позволять работнику курить в рабочее время, но возможность курения может обсуждаться, например, во время обеденного перерыва работника.