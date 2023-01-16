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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Аномалия: в Якутии зафиксировали 63 градуса мороза

Аномалия: в Якутии зафиксировали 63 градуса мороза
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Продавщицы Марина Криволуцкая и Марианна Угай позируют на Якутском рынке.
Продавщицы Марина Криволуцкая и Марианна Угай позируют на Якутском рынке. Фото: ROMAN KUTUKOV / REUTERS / SCANPIX

В Республике Саха температура воздуха сохраняется на уровне -63 градуса. Исключением является лишь север региона, где температура не опускается ниже -45 градусов, сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильный мороз до -63 градусов подтвержден (...) в центральной и восточной части Якутии, а на западе и юге температура сохраняется от -63 до -55 градусов. Это означает, что температура на 10-12 градусов ниже нормы», - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что такое понижение температуры вызвано несколькими антициклонами в центре азиатской части России.

Один из них расположен над морем Лаптевых - сюда поступает воздух из полярных областей. Еще одной причиной холода является область повышенного давления антициклона над Якутией, что приводит к выхолаживанию нижнего слоя воздуха при малооблачном небе.

Несмотря на 53 градуса мороза, в Республике Саха прошел полный и полумарафон.
Несмотря на 53 градуса мороза, в Республике Саха прошел полный и полумарафон. Фото: Ivan Nikiforov / AP / Scanpix

«Однако, как ни странно, над Северной Якутией проходит умеренно теплая воздушная масса, поэтому температура там не опускается ниже -45 градусов», - добавил Вильфанд.

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