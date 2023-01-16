ФОТО И ВИДЕО ⟩ Аномалия: в Якутии зафиксировали 63 градуса мороза

«Сильный мороз до -63 градусов подтвержден (...) в центральной и восточной части Якутии, а на западе и юге температура сохраняется от -63 до -55 градусов. Это означает, что температура на 10-12 градусов ниже нормы», - сказал Вильфанд.

❄️ An extreme cold snap is about hit Yakutsk, one of Russia's northernmost cities, with temperatures expected to drop to as low as minus 85 degrees Fahrenheit pic.twitter.com/CPYGtEdMZH — Reuters (@Reuters) January 12, 2023

Он пояснил, что такое понижение температуры вызвано несколькими антициклонами в центре азиатской части России.

VIDEO: BITINGLY COLD



In Yakutsk, a city in Russia’s east Siberia, 450km south of the Arctic circle, local weather services warn that temperatures could sink as low as -62°C.



“It feels like this is the coldest winter”. pic.twitter.com/dtGQOFlfv1 — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2023

Один из них расположен над морем Лаптевых - сюда поступает воздух из полярных областей. Еще одной причиной холода является область повышенного давления антициклона над Якутией, что приводит к выхолаживанию нижнего слоя воздуха при малооблачном небе.

Несмотря на 53 градуса мороза, в Республике Саха прошел полный и полумарафон. Фото: Ivan Nikiforov / AP / Scanpix