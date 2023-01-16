В Республике Саха температура воздуха сохраняется на уровне -63 градуса. Исключением является лишь север региона, где температура не опускается ниже -45 градусов, сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Аномалия: в Якутии зафиксировали 63 градуса мороза
«Сильный мороз до -63 градусов подтвержден (...) в центральной и восточной части Якутии, а на западе и юге температура сохраняется от -63 до -55 градусов. Это означает, что температура на 10-12 градусов ниже нормы», - сказал Вильфанд.
❄️ An extreme cold snap is about hit Yakutsk, one of Russia's northernmost cities, with temperatures expected to drop to as low as minus 85 degrees Fahrenheit pic.twitter.com/CPYGtEdMZH— Reuters (@Reuters) January 12, 2023
Он пояснил, что такое понижение температуры вызвано несколькими антициклонами в центре азиатской части России.
VIDEO: BITINGLY COLD— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2023
In Yakutsk, a city in Russia’s east Siberia, 450km south of the Arctic circle, local weather services warn that temperatures could sink as low as -62°C.
“It feels like this is the coldest winter”. pic.twitter.com/dtGQOFlfv1
Один из них расположен над морем Лаптевых - сюда поступает воздух из полярных областей. Еще одной причиной холода является область повышенного давления антициклона над Якутией, что приводит к выхолаживанию нижнего слоя воздуха при малооблачном небе.
«Однако, как ни странно, над Северной Якутией проходит умеренно теплая воздушная масса, поэтому температура там не опускается ниже -45 градусов», - добавил Вильфанд.
The temperature in some parts of Russia today is -54°C (-65°F). Its so cold that tires are bursting on the road. #SlavaUkrainii #Yakutsk #Russia #Siberia #frost #freezing #Якутск #мороз #Россия #ice pic.twitter.com/FTt3VOWeCv— Volcaholic (@CarolynnePries1) January 12, 2023