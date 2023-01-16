Яна Тоом – Криштафовичу: если юрист приравнивает визовый режим к «бесконтрольной миграции» – пора двигать в EKRE

По пунктам.

1. Поданная в Рийгикогу петиция, призывающая пересмотреть ограничения на въезд россиян-владельцев недвижимости, касается визовых ограничений, а не статуса беженца. А это значит, никаких дополнительных ресурсов удовлетворение этой петиции от нас не потребует. Речь о том, чтобы дать людям возможность иногда приезжать проверить состояние своей недвижимости, оплатить счета, оформить аренду и прочее. А если уважаемый юрист приравнивает визовый режим к «бесконтрольной миграции», так пора, наверное, партию менять и двигать в EKRE.

2. С тем, что для Эстонии бесконтрольная миграция представляет экзистенциальную опасность, можно спорить, а можно соглашаться, но не надо делать вид, что Эстония - страна назначения для каждого, кто пересекает нашу границу. Летай сегодня из России самолеты, основными направлениями были бы Франкфурт, Берлин и Париж, а вовсе не столица Эстонской Республики. Пупом Земли мы стали в силу обстоятельств и, надеюсь, ненадолго.

3. «Помощь беженцам является юридической обязанностью каждой цивилизованной страны. Эти люди убежали от ракетных и зенитных обстрелов своих городов, а не потому, что у них в стране "Старбакс" закрыли» - режу золотом твои слова. Вот только честно было бы уточнить, что даже и эту обязанность цивилизованной страны Эстония выполняет не вполне цивилилованно. Бегущий от обстрелов житель Украины с российским паспортом на эстонской границе волшебным образом из жертвы превращается в агрессора, между тем в начале войны в Украине проживали около пяти миллионов граждан РФ. Власти Эстонии считают себя вправе отказывать в убежище людям на основании гражданства, и юрист-правозащитник Криштафович их в этом поддерживает.

4. Потому что, пишет он, «с юридической точки зрения, ограничения в отношении граждан страны-агрессора - это совершенно обычная практика». И пишет неправду. Это обычная практика в военное время, причем под военным временем я имею в виду официально объявленное военное положение. А пока этого не произошло, действуют законы мирного времени. В ЕС это, в частности, Шенгенский кодекс, прямо запрещающий дискриминацию по признаку гражданства.