ГАЛЕРЕЯ ⟩ Экипаж Tallink провел предупредительную забастовку: мы не потерпим повышения зарплаты на 7-10% в течение двух лет

В забастовке на пароме Baltic Queen приняли участие около 50 человек.

«Каждые шесть-восемь лет нам нужно напоминать об этом предупредительной забастовкой, - сказал глава Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер. - Мы бы хотели вести дела нормально».

«Спасибо, что пришли, чтобы выразить свои чувства, сказал он. Это требует мужества, так как компания Tallink применяет тактику запугивания», - говорит Лембер.

«Вы сумели уяснить, что, живя в капиталистической системе общественного устройства и находясь в роли наемного рабочего, у вас нет иного пути добиться справедливого обращения и справедливой цены при продаже своего труда, кроме как коллективно и смело требовать справедливой заработной платы, - сказал он. - Даже в забастовках, если ничего другого не остается».

Он поделился, что еще пол третьего ночи он с юристами составлял ответные письма для защиты прав членов профсоюза.

В течение двух лет профсоюз хочет увеличить зарплату своих членов на 20-22%. Для этого нужно получить финансирование в размере 2-2,5 миллиона евро.

«Я просмотрел отчет Tallink за 2021 год, - сказал он. - Пять членов правления получили в общей сложности 2,25 миллиона евро. Мы не согласимся на повышение зарплаты на 7-10% в течение двух лет».

«Tallink погасила кредиты на 50,8 млн евро. На столько же увеличилось богатство владельцев», - добавил Лембер. Он отметил, что в трудные времена профсоюз выступил против и отменил согласованную 5-процентную прибавку к зарплате. Сейчас тоже экономический спад, но все же не кризис 2008 года.

Толпа слушала демонстрантов и с радостными, и с грустными лицами.

«Сколько из вас вчера смогли уснуть?» - спросил он, и все единогласно ответили, что не могут спать из-за шторма.

«Надеемся, что погода улучшится», - сказал он в заключение и стал ждать прибытия MyStar.