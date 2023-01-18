Ср, 18.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Специалист Минэкономики: новые цены на топливо научат водителей мыслить экологично

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Специалист Минэкономики: новые цены на топливо научат водителей мыслить экологично
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
  • Изменения на заправках – в пользу экологичного топлива
  • Директива вступила в силу, согласовываются детали
  • Нововведение не приведет к повышению цен

Заправки должны будут указывать цены на топливо по-новому, рассчитывая стоимость горючего не в литрах, а в километрах. В чем логика очередной евродирективы? Как нововведение отразится на стоимости бензина и дизеля?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Анастасия Москвичева.

Выдержки из беседы:

– Что изменит новая евродиректива? Как она будет работать?

– Действующая система отображения цен за литр топлива сохранится, параллельно заправочные станции, за исключением автоматических, будут обязаны указывать цены по-новому: в километрах. Новшество обусловлено директивой об альтернативных видах топлива. Для потребителя будет создана альтернативная система отображения цен на 100 км.

– Какую проблему мы тем самым решаем?

– Целью является повышение осведомленности потребителя. Благодаря сравнительной таблице он сможет понять, во сколько ему обойдется пробег в 100 км на том или ином топливе в зависимости от размера автомобиля.

Водитель сможет убедиться, что, например, за счет природного газа поездка на том же автомобиле обойдется ему дешевле. Тем самым, на будущее он получит информацию к размышлению, какой автомобиль предпочесть при покупке.

– Союз топливных фирм напоминает, что автомобиль не является эмоциональной покупкой, и озарение точно не снизойдет на водителя на заправке. Мы имеем дело с новшеством для галочки?

– ЕС очень стремится к сохранению окружающей среды. Цель регуляции – сподвигнуть потребителя в будущем выбирать более дешевое альтернативное топливо, которое будет и экологически более чистым.

– Будет ли экологическое топливо более дешевым – это еще большой вопрос. Поясните нам, как будут вычислять цену километра, если на разных машинах в разных дорожных условиях – разное потребление?

– За основу расчета берется среднее потребление топлива на 100 км на среднестатистическом автомобиле – так называемом «бестселлере», наиболее продаваемой модели в Эстонии. «Бестселлеры» подразделяются на маленькие, средние и большие. Департамент транспорта начнет публиковать показатели по среднестатистическим автомобилям – их расход на 100 км в зависимости от вида топлива. Заправки возьмут эту информацию за основу и умножат данные цифры на реальную стоимость литра топлива на текущий момент. Полученная информация будет размещаться на информационных табло АЗС.

– Союз топливных фирм полагает, что клиенты заправок тут же начнут интересоваться у сотрудников АЗС, почему данные на табло не соответствуют реальным расходам конкретно взятого водителя?

– Да, я читала об этом. Это примерно то же самое, что с показателями средней зарплаты. Кто-то получает больше, кто-то меньше, кто-то ровно среднюю зарплату, но усредненный показатель складывается из таких цифр. Заправки будут оперировать усредненными данными по самым популярным автомобилям.

– К какому результату вы планируете прийти?

– Повысить осведомленность водителей и сформировать экологически дружелюбное мышление.

– Распространяется ли директива на электрозаправки?

– Директива охватывает собой все заправки, которые обслуживают клиентов персонально. Сейчас мы общаемся с представителями сектора на данную тему.

– Представители сектора отмечают, что в случае с электричеством остается непонятным, на основании каких данных будут указаны цены: в большинстве случаев электромобили заряжаются дома и конечная цена зависит от выбора электропакета и потребительских привычек конкретно взятого водителя. Что с чем сравнивать?

– Сейчас в министерстве идут обсуждения, конечного ответа на данный момент нет. Отмечу, что общий регламент ЕС уже принят и автоматически распространяется на все страны содружества, мы обязаны его перенять. Сейчас предстоит договориться с представителями топливного сектора об оптимальном варианте. Как только все технические детали будут согласованы, нововведения начнут применяться.

– Принесет ли новая евродиректива новое повышение цен? Это один из самых часто задаваемых вопросов в соцсетях…

– Директива никоим образом не влияет на цены, которые отображаются на заправочных станциях. Ценообразование в сфере экологичных видов топлива в дальнейшем будет зависеть от внутренних договоренностей между странами ЕС.

– Можно ли сейчас ожидать краткосрочного снижения цен на обычные виды топлива?

– Государство не регулирует цены на топливо и не оказывает влияния на мировой рынок. Данный вопрос – к представителям автозаправок и топливного сектора.

– Обсуждается еще одна европейская инициатива: к бензину и дизельному топливу будет применяться новая цена на углерод, связанная с торговлей квотами на выбросы. Чего этим хотят добиться?

– Договоренность по новым ценам на углерод и торговле квотами была достигнута в конце 2022 года. Это будет применяться к крупным предприятиям, электростанциям и т.д. За выделение углерода в атмосферу нужно платить. Нововведение в любом случае коснется Эстонии, сейчас прорабатываются детали. Существует система ETS2, к которой относятся и автомобили. По приблизительным подсчетам на данный момент, вследствие нововведения стоимость топлива может повыситься на 10–14 центов за литр. Данный вопрос находится в компетенции Министерства окружающей среды, за комментариями лучше обращаться к нему.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: новые цены на топливо – почем километр? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: новые цены на топливо – почем километр? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Madis Veltman / Postimees
  • В чем суть топливной евродирективы? Когда она начнет применяться?
  • Как можно вычислить стоимость бензина за километр, если на разных машинах – разное потребление?
  • Кто будет определять новые цены? К какому знаменателю необходимо прийти?
  • Распространяется ли нововведение на электрозаправки? 
  • Приведет ли новая евродиректива к повышению цен на автомобильное топливо?
  • Можно ли ждать краткосрочного снижения цен в ближайшие месяцы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo 

Ключевые слова
Наверх