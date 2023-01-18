Специалист Минэкономики: новые цены на топливо научат водителей мыслить экологично

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Анастасия Москвичева.

Выдержки из беседы:

– Что изменит новая евродиректива? Как она будет работать?

– Действующая система отображения цен за литр топлива сохранится, параллельно заправочные станции, за исключением автоматических, будут обязаны указывать цены по-новому: в километрах. Новшество обусловлено директивой об альтернативных видах топлива. Для потребителя будет создана альтернативная система отображения цен на 100 км.

– Какую проблему мы тем самым решаем?

– Целью является повышение осведомленности потребителя. Благодаря сравнительной таблице он сможет понять, во сколько ему обойдется пробег в 100 км на том или ином топливе в зависимости от размера автомобиля.

Водитель сможет убедиться, что, например, за счет природного газа поездка на том же автомобиле обойдется ему дешевле. Тем самым, на будущее он получит информацию к размышлению, какой автомобиль предпочесть при покупке.

– Союз топливных фирм напоминает, что автомобиль не является эмоциональной покупкой, и озарение точно не снизойдет на водителя на заправке. Мы имеем дело с новшеством для галочки?

– ЕС очень стремится к сохранению окружающей среды. Цель регуляции – сподвигнуть потребителя в будущем выбирать более дешевое альтернативное топливо, которое будет и экологически более чистым.