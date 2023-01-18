Русские консерваторы и левые в одной лодке: политическое движение «Вместе» хочет в Рийгикогу

Предвыборная борьба рождает удивительные тактические союзы. Один из них – это идущее на выборы движение Koos (Вместе), которое не получило статус партии и для компенсации этого дефицита заключило временный союз с Объединенной левой партией. О причудах такого альянса Rus.Postimees узнавал от его участников, ударивших по рукам.