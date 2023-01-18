Предвыборная борьба рождает удивительные тактические союзы. Один из них – это идущее на выборы движение Koos (Вместе), которое не получило статус партии и для компенсации этого дефицита заключило временный союз с Объединенной левой партией. О причудах такого альянса Rus.Postimees узнавал от его участников, ударивших по рукам.
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Русские консерваторы и левые в одной лодке: политическое движение «Вместе» хочет в Рийгикогу
Русские консерваторы и левые в одной лодке: политическое движение «Вместе» хочет в Рийгикогу
В 2015 году на выборах в Рийгикогу ОЛПЭ набрала 764 голоса, в 2019 – и вовсе 510. Она удерживает последнее место, отставая от всех конкурентов по борьбе за пятипроцентный барьер. Число членов партии неуклонно сокращается. Оставшиеся готовы, по всей видимости, на самые гибкие отношения с возможными партнерами.