Взрыв баллона с монтажной пеной причинил большой ущерб

Содержимое баллона разлетелось по мебели, технике, по стенам и потолку, и по всем предметам на кухне. Кроме того, водопроводный кран в раковине открылся, а слив засорился, поэтому кухня еще и пострадала от воды. Содержащийся в монтажной пене клей испортил все поверхности и вещи в помещении.