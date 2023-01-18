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Взрыв баллона с монтажной пеной причинил большой ущерб

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Взрыв баллона с монтажной пеной причинил большой ущерб
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Кухня после взрыва баллонов с монтажной пеной.
Кухня после взрыва баллонов с монтажной пеной. Фото: PZU

Недавно имел место случай, когда принесенный из холодного автомобиля в теплую кухню баллон с монтажной пеной взорвался в результате резкого перепада температур, испортив всю мебель, технику и отделку кухни. 

Мужчина принес в теплую кухню баллоны с монтажной пеной из припаркованной на морозе машины, а затем вернулся на улицу, чтобы убрать снег. Работая, он услышал из дома громкий шум, а вбежав внутрь, увидел ужасную сцену.

Содержимое баллона разлетелось по мебели, технике, по стенам и потолку, и по всем предметам на кухне. Кроме того, водопроводный кран в раковине открылся, а слив засорился, поэтому кухня еще и пострадала от воды. Содержащийся в монтажной пене клей испортил все поверхности и вещи в помещении.

«В данном случае повезло, что люди и домашние животные не пострадали, а дом был застрахован. Однако теперь снова предстоит провести ремонт кухни», — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк. Ликвидация последствий обошлась примерно в 4000 евро.

«Такие случаи наглядно демонстрируют, насколько важно страховать жилье и то, что в нем находится. Без помощи страховки подобные происшествия сопровождались бы очень крупными тратами. Авария также показывает необходимость правильного хранения различных химикатов, будь то строительные материалы или даже чистящие средства», — добавила Хабакукк.

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