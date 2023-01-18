Предложение «Отечества» ввести языковые требования к курьерам и таксистам не прошло

«Роль эстонского языка в общественном пространстве довольно быстро снизилась. И на это нужно было быстро отреагировать», - заявил во вторник ERR министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество»). - Проект закона о языке предоставил для этого возможность, и мне очень жаль, что партнеры по коалиции не сочли нужным его поддержать».

Судьба проекта стала ясна в понедельник на коалиционном совете, когда председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подтвердил, что проект снят с повестки дня. «Я думаю, мы все вместе поняли, что на самом деле этого не будет в повестке дня правительства. А если не будет в повестке дня правительства, то его нельзя принять законодательно. До конца этого созыва парламента осталось так мало времени», - сказал Ляэнеметс ERR.

Rus.Postimees уже писал о спорах в коалиции вокруг Закона о языке. Например, 6 декабря министр образования и науки Тынис Лукас встретился с фракциями Социал-демократической партии и Партии реформ, чтобы обсудить этот законопроект. Ранее министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) оставила несогласованными поправки к Закону о языке.