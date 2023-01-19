В отношении действующей в Эстонии компании зарубежного миллиардера начато расследование

Компания подозрения отвергла. Турлов в прошлом году стал гражданином Казахстана, для чего отказался от российского паспорта.

Финансовый регулятор Казахстана решил провести проверку по поводу возможного манипулирования на рынке облигаций, сообщил Bloomberg, не уточняя сроки проведения проверки. По словам его осведомленных источников, в рамках проверки регулятор изучал сделки, которые осенью 2022 года совершали местные брокеры, включая финансовую компанию Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова.

Регулятор заинтересовался сделками с бондами Казахстанского фонда устойчивости (Kasakhstan Sustainability Fund), на 100% принадлежащего Национальному банку Казахстана, рассказали источники Bloomberg. Подобные обеспеченные ЦБ облигации инвесторы склонны рассматривать как более надежные, отмечает Bloomberg. Но ужесточение денежно-кредитной политики в Казахстане (в течение 2022 года Нацбанк постепенно поднял ключевую ставку на семь процентных пунктов до 16,75%) привело к инверсии кривой доходности, когда доходность краткосрочных казахстанских облигаций оказалась выше, чем по более долгосрочным. Подобный разрыв между доходностями вынуждает инвесторов фиксировать убытки по имеющимся активам, в результате чего стоимость бумаг снижается.

Регулятор проверял сделки, которые могли искусственно поддерживать доходность по облигациям Kasakhstan Sustainability Fund на низком уровне, написал Bloomberg. Если регулятор подтвердит нарушения, допустившим их участникам рынка, вероятно, будут грозить штрафы, говорят источники Bloomberg.