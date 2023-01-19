Объединенная левая партия Эстонии передала в комиссию свои избирательные списки

В конце прошлой недели ОЛПЭ заключила выборный союз с консервативно-популистским движением Koos («Вместе»), которое заявило о себе в конце марта 2022 года. Его предводители Айво Петерсон и Олег Иванов утверждают, что число сторонников движения неуклонно растет. Но несмотря на это, зарегистрироваться в качестве полноценной политической партии движению пока не удалось.

По словам Олега Иванова, союз с левыми заключен до мая 2023 года, то есть на период выборной активности.