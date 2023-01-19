В четверг Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) представила в избирательную комиссию свои избирательные списки.
Объединенная левая партия Эстонии передала в комиссию свои избирательные списки
Объединенная левая партия Эстонии передала в комиссию свои избирательные списки
В конце прошлой недели ОЛПЭ заключила выборный союз с консервативно-популистским движением Koos («Вместе»), которое заявило о себе в конце марта 2022 года. Его предводители Айво Петерсон и Олег Иванов утверждают, что число сторонников движения неуклонно растет. Но несмотря на это, зарегистрироваться в качестве полноценной политической партии движению пока не удалось.
По словам Олега Иванова, союз с левыми заключен до мая 2023 года, то есть на период выборной активности.
В 2015 году на выборах в Рийгикогу ОЛПЭ набрала 764 голоса, в 2019 – и вовсе 510. Она удерживает последнее место, отставая от всех конкурентов по борьбе за пятипроцентный барьер.
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