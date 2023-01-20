На дорогах скользко: департамент обратился к водителям

Рано утром главные дороги страны Юго-Восточной Эстонии покрыты снегом или слякотью. В других регионах страны дороги мокрые от соли, но во многих местах покрыты инеем, особенно в Северной и Восточной Эстонии. Температура воздуха находится на минусовой отметке и дороги могут быть очень скользкими.