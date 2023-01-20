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На дорогах скользко: департамент обратился к водителям

rus.postimees.ee
На дорогах скользко: департамент обратился к водителям
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Marianne Loorents

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу на дорогах страны может быть очень скользко.

Рано утром главные дороги страны Юго-Восточной Эстонии покрыты снегом или слякотью. В других регионах страны дороги мокрые от соли, но во многих местах покрыты инеем, особенно в Северной и Восточной Эстонии. Температура воздуха находится на минусовой отметке и дороги могут быть очень скользкими.

Утром будет облачно с прояснениями. Во многих местах Юго-Восточной Эстонии пройдет снег. Возможен туман. Ожидается от двух до семи градусов мороза, на побережье до +1 градуса.

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